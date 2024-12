Jorge Javier Vázquez passa comptes amb Pablo Motos: 'Som dos...'

per Pol Nadal

La rivalitat entre les grans figures de la televisió espanyola continua generant titulars, i aquesta vegada Jorge Javier Vázquez ha llançat un dard directe a Pablo Motos. La polèmica sorgeix després del recent conflicte entre La Revuelta, el programa de David Broncano a RTVE, i El Hormiguero de Antena 3, presentat per Motos. Tot va començar quan Jorge Martín, pilot de MotoGP, tenia prevista una entrevista al programa de Broncano, però aquesta va ser cancel·lada de forma inesperada i va acabar sent entrevistat per Motos.

L'incident va deixar en evidència les tensions entre programes de cadenes rivals, ja que el públic esperava veure el pilot en un context més relaxat, com el que ofereix La Revuelta. Finalment, Martín va aparèixer a El Hormiguero, cosa que va generar reaccions a les xarxes socials i especulacions sobre una possible pressió per captar exclusives.

| Antena 3

Jorge Javier Vázquez entra en escena

En aquest context, Jorge Javier Vázquez, conegut pel seu paper com a home fort de Mediaset durant anys, no va trigar a expressar la seva opinió sobre Pablo Motos. Vázquez, que també ha estat una figura clau als índexs d'audiència amb programes com Sálvame, ha compartit una relació tensa amb Motos, que lidera la programació d'Atresmedia.

Jorge Javier va abordar el tema durant una conversa recent en què va comparar la figura de tots dos a la televisió espanyola. Va reconèixer que, encara que tots dos comparteixen personalitats fortes, hi ha diferències significatives entre ells. "Som dos egos gegants", va admetre Vázquez, i va deixar clar que l'entorn de la televisió està marcat per competències personals.

Crítiques directes a Pablo Motos

En les seves declaracions, Jorge Javier no va dubtar a criticar l'estil i l'actitud de Pablo Motos, a qui va descriure com a egocèntric i poc empàtic. "El que més em sorprèn de Pablo és que no té la capacitat de posar-se al lloc dels altres. Sempre va a la seva", va assegurar. A més, va fer referència a l'obsessió de Motos per controlar tot al seu programa: "Res passa a El Hormiguero sense que ell ho aprovi. És un xou, però només seu".

Aquestes paraules no només reflecteixen la rivalitat personal, sinó també una percepció generalitzada en certs cercles televisius. Segons Vázquez, aquest comportament ha fet que Motos sigui considerat un company difícil dins del sector.

Dos pilars de la televisió espanyola

Tant Jorge Javier Vázquez com Pablo Motos són referents indiscutibles de la televisió a Espanya, encara que els seus estils i públics siguin molt diferents. Vázquez ha destacat per la capacitat de connectar amb el públic popular a través de l'entreteniment i la polèmica. Tot i això, Motos ha construït el seu èxit al voltant d'entrevistes amb famosos i dinàmiques d'entreteniment.

El recent enfrontament entre La Revuelta i El Hormiguero ha servit per avivar les tensions en un entorn on les audiències són clau. Mentrestant, les declaracions de Jorge Javier Vázquez no fan més que confirmar que les rivalitats personals també tenen un pes significatiu al món de la televisió.