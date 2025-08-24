Jordi Rios (Polònia) anuncia una novetat als seus seguidors: 'Ben aviat...'

La pista ha arribat amb un vídeo breu i una frase calculada per despertar curiositat. El còmic de TV3torna a moure fitxa fora del plató habitual i el moviment promet un enfocament diferent. La reacció a les xarxes no s'ha fet esperar, amb missatges que celebren el retorn d'un Jordi Rios més proper al territori. L'avançament no revela massa detalls, i aquí rau part de l'interès que ha generat entre els espectadors de Catalunya.
L'anunci a X i el focus del programa
La fórmula recorda als anuncis mesurats de la indústria: ensenyar el just, deixar preguntes obertes i preparar un inici. Rios va publicar un missatge a X on confirma que “ben aviat” estrenarà un programa de converses amb persones conegudes. Ho farà des d'una mirada poc habitual, des dels seus orígens escolars. Al mateix post afegeix que es veurà a La Xarxa, la xarxa de mitjans locals catalans.
El vídeo es va compartir el 19 d'agost i ve acompanyat d'una defensa explícita de la docència com a professió que fa possibles les altres. La data i el to apunten a un llançament d'inici de temporada, tot i que sense dia confirmat pel mateix presentador. L'elecció de La Xarxa no és casual. La plataforma dona servei i continguts a més de dues-centes ràdios, televisions i mitjans digitals locals de Catalunya.
A més, ha reforçat el seu aparador amb La Xarxa+, un entorn de streaming gratuït amb registre. Per a un espai que viatja per records escolars i barris, la distribució de proximitat encaixa amb la filosofia del projecte. En aquest context, un programa que recupera vivències d'aula pot connectar amb audiències que valoren històries reconeixibles. L'escola, a més, ofereix un terreny emocional potent per a entrevistes que busquin quelcom més que titulars ràpids.
Jordi Rios, ofici i personalitat que traspassa Polònia
Conegut per les seves imitacions a Crackòvia, Homo Zapping i Polònia, Rios és un dels rostres més versàtils de l'entreteniment català. Ha treballat també a Buenafuente i En el aire, i manté una agenda teatral activa que alimenta el seu registre interpretatiu. En una entrevista, l'actor va deixar una frase que explica bé la seva mirada professional: “És infinitament més difícil fer riure que fer plorar”. La seva manera d'imitar, explicava, busca captar “l'essència” i no només la còpia formal, una base interessant per a xerrades íntimes sobre la infància.
El vincle amb Polònia també aporta tracció. El programa de sàtira política de TV3 fa anys que s'ha convertit en pedrera de talents i punt de trobada amb l'actualitat, un pedigrí que suma expectació davant de projectes paral·lels. L'aterratge del nou format coincideix amb un ecosistema en moviment. RTVE impulsa 2Cat, el seu canal íntegrament en català, i les plataformes locals revisen estratègies per retenir públic jove i digital.
Efervescència de l'audiovisual català i calendari
En aquest tauler, un contingut de proximitat que reivindica l'escola pot funcionar com a antídot contra l'homogeneïtzació. A més, La Xarxa+ ha estat reconeguda recentment pels Premis Nacionals de Comunicació, validant la distribució de proximitat en l'era del streaming. Un segell que avala l'elecció de casa per a l'estrena.
Per ara no hi ha data oficial més enllà del “ben aviat” amb què el mateix Rios anima els seus seguidors. Així i tot, se sap que el punt de partida editorial es basarà en entrevistes contra l'oblit de la infantesa, amb convidats reconeixibles i voluntat de servei públic. La resta —nom definitiu, dia d'emissió i primers protagonistes— quedarà per a les pròximes comunicacions.