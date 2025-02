Jordi Martín contra Gerard Piqué pel que li ha passat a Shakira: 'Ha estat...'

En les últimes hores, el periodista Jordi Martín ha desmentit les informacions que suggerien una millora en la relació entre Shakira i Gerard Piqué. Segons Martín, l'exparella va protagonitzar una intensa disputa relacionada amb la custòdia dels seus fills.

El context previ

Després de la seva separació, Shakira i Piqué van acordar compartir la custòdia dels seus dos fills, amb la cantant establint-se a Miami i l'exfutbolista dividint el seu temps entre Espanya i els Estats Units. Encara que inicialment semblava que tots dos havien arribat a un enteniment cordial, recents esdeveniments indiquen el contrari.

Declaracions de Jordi Martín

En el programa estatunidenc 'Amor y Fuego', Jordi Martín va revelar que Shakira ha estat "uns dies una mica nerviosa" a causa d'una "discussió molt, molt, molt forta" amb Piqué. El motiu de la disputa hauria estat la impossibilitat de l'exjugador del FC Barcelona de complir amb els seus compromisos parentals a Miami a causa d'obligacions professionals.

Segons Martín, Piqué va comunicar a Shakira: "Me n'he d'anar a fer uns compromisos professionals de la Kings League i dels meus compromisos amb l'Andorra de futbol i no puc estar a Miami amb els nens. Així que has de buscar una solució". Davant aquesta situació, Shakira hauria respost: "Posaré uns tutors, però això ho pagaràs tu perquè ja estàs faltant a la teva paraula i no estàs complint amb el que havies pactat amb mi".

Repercussions en la salut de Shakira

Martín també va insinuar que aquesta tensa situació podria haver influït en el recent ingrés hospitalari de Shakira. Encara que no s'han revelat detalls oficials sobre el seu estat de salut, el periodista va afirmar: "Em diuen que no ho va portar bé Shakira, que va ser un disgust molt gran per a ella".

Reaccions oficials

Fins al moment, ni Shakira ni Gerard Piqué han emès comunicats oficials respecte a aquestes declaracions. Els seguidors de tots dos artistes es mantenen a l'espera de més informació i esperen que, pel benestar dels seus fills, puguin resoldre les seves diferències de manera amistosa.

Aquest episodi posa de manifest les complexitats que enfronten les parelles separades en l'intent d'equilibrar les seves responsabilitats professionals amb la criança compartida. La situació es complica encara més quan ambdues parts són figures públiques de renom internacional.

Seguirem atents a qualsevol actualització sobre aquest assumpte i desitgem una recuperació ràpida per a Shakira.