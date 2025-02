Jordi Martín contra Gerard Piqué por lo qué le ha pasado a Shakira: 'Ha estado...'

En las últimas horas, el periodista Jordi Martín ha desmentido las informaciones que sugerían una mejora en la relación entre Shakira y Gerard Piqué. Según Martín, la expareja protagonizó una intensa disputa relacionada con la custodia de sus hijos.

El contexto previo

Tras su separación, Shakira y Piqué acordaron compartir la custodia de sus dos hijos, con la cantante estableciéndose en Miami y el exfutbolista dividiendo su tiempo entre España y Estados Unidos. Aunque inicialmente parecía que ambos habían llegado a un entendimiento cordial, recientes acontecimientos indican lo contrario.

| Canva, FCB

Declaraciones de Jordi Martín

En el programa estadounidense 'Amor y Fuego', Jordi Martín reveló que Shakira ha estado "unos días un poco nerviosa" debido a una "discusión muy, muy, muy fuerte" con Piqué. El motivo de la disputa habría sido la imposibilidad del exjugador del FC Barcelona de cumplir con sus compromisos parentales en Miami debido a obligaciones profesionales.

Según Martín, Piqué comunicó a Shakira: "Me tengo que ir a hacer unos compromisos profesionales de la Kings League y de mis compromisos con el Andorra de fútbol y no puedo estar en Miami con los niños. Así que tienes que buscar una solución". Ante esta situación, Shakira habría respondido: "Voy a poner unos tutores, pero esto lo vas a pagar tú porque ya estás faltando a tu palabra y no estás cumpliendo con lo que habías pactado conmigo".

Repercusiones en la salud de Shakira

Martín también insinuó que esta tensa situación podría haber influido en el reciente ingreso hospitalario de Shakira. Aunque no se han revelado detalles oficiales sobre su estado de salud, el periodista afirmó: "Me dicen que no lo llevó bien Shakira, que fue un disgusto muy grande para ella".

| Shakira

Reacciones oficiales

Hasta el momento, ni Shakira ni Gerard Piqué han emitido comunicados oficiales respecto a estas declaraciones. Los seguidores de ambos artistas se mantienen a la espera de más información y esperan que, por el bienestar de sus hijos, puedan resolver sus diferencias de manera amistosa.

Este episodio pone de manifiesto las complejidades que enfrentan las parejas separadas al intentar equilibrar sus responsabilidades profesionales con la crianza compartida. La situación se complica aún más cuando ambas partes son figuras públicas de renombre internacional.

Seguiremos atentos a cualquier actualización sobre este asunto y deseamos una pronta recuperación para Shakira.