El consell d'Ángel Gaitán si vols comprar-te un cotxe: 'És molt...'

per Pol Nadal

Quan pensem en la compra d’un cotxe, sigui nou o d’ocasió, solem sentir aquella il·lusió que ens dibuixa un somriure d’orella a orella. Tanmateix, per molt emocionats que estiguem, és fàcil caure en paranys subtils que encareixen el procés. El mecànic i influencer Ángel Gaitán adverteix amb sinceritat: “és molt important que no us la colin”

Fa només unes setmanes, Gaitán desvetllava al seu canal de YouTube el funcionament dels mètodes de finançament que ofereixen alguns concessionaris. Ho feia recordant la seva experiència com a venedor: “quan el banc ens portava les taules de finançament… el concessionari guanya més diners finançant que venent el cotxe”. I és en aquest terreny on apareixen els interessos camuflats i les comissions encobertes que, sota el pretext d’un descompte, inflen la factura final

Per il·lustrar-ho, Gaitán proposa un càlcul senzill: un cotxe de 30.000 € finançat a 60 mesos pot amagar fàcilment un interès del 15 %. Amb aquesta xifra, la quota mensual es dispara i el cost real del vehicle pot pujar considerablement. Segons ell, el millor és comparar almenys dues o tres ofertes de finançament i disseccionar cadascuna per evitar sorpreses ocultes

| Guardia di Finanza

El mercat actual ha canviat

El mercat automobilístic travessa un moment complex. La inflació en els preus dels cotxes nous ha empès molts compradors a explorar el segment de segona mà, on els preus tampoc són precisament econòmics

Gaitán alerta que el desconeixement és un terreny fèrtil per als concessionaris: no només es ven un cotxe, es ven una fórmula de pagament que pot sortir molt més cara del que s’esperava

Possibles enganys

La narrativa que acompanya molts descomptes és poderosa: “t’apliquem X euros d’estalvi si finances amb nosaltres”. Però darrere d’aquestes garanties, s’hi amaguen tipus d’interès elevats i comissions per gestió. Gaitán insisteix que molts compradors no s’adonen del cost real d’aquestes lletres mensuals fins passats diversos anys

| Canva

La recomanació del mecànic és clara: separar el finançament del preu del vehicle. Primer, negociar el preu en efectiu; després, valorar les condicions de finançament. Així, el comprador tindrà claredat sobre quant està pagant realment en interessos i comissions

Consells: què fer?

Gaitán va un pas més enllà i proposa que els compradors negociïn no només amb un concessionari, sinó amb diversos. Per què limitar-se? Trobar tres pressupostos de finançament, per exemple de bancs, financeres externes i del mateix concessionari, permet comparar condicions reals

També ressalta la importància de cuidar el llenguatge i el detall: que quedi clar si l’interès és fix o variable, si existeixen comissions inicials o per amortització anticipada, i quin és el cost total del préstec