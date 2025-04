Un madrileny espatlla la seva cita amb una catalana a First Dates: 'El català...'

per Pol Nadal

En el popular programa de cites 'First Dates', les diferències culturals i lingüístiques solen ser un tema de conversa recurrent entre els participants. No obstant això, poques vegades aquestes diferències generen tanta controvèrsia com en la recent cita entre Silvia, una administrativa de 49 anys originària de Canovelles (Barcelona), i Elías, un tècnic de manteniment madrileny de 59 anys.​

Una trobada marcada per les diferències culturals i lingüístiques

Des de l'inici, la connexió entre Silvia i Elías semblava complicada. Silvia, una dona apassionada per les activitats a l'aire lliure i les visites a cellers, es va trobar amb Elías, un entusiasta dels cotxes i el seu manteniment. Les discrepàncies en els seus interessos es van fer evidents ràpidament, però va ser la conversa sobre política i llengua el que realment va tensar l'ambient.​

El debat sobre el català

Durant el sopar, Elías va proposar el tema de l'independentisme català, preguntant a Silvia sobre la seva postura al respecte. Ella, visiblement incòmoda, va respondre breument: "Jo em sento catalana". Lluny de deixar l'assumpte, Elías va insistir qüestionant l'ensenyament en català a les escoles i va arribar a afirmar que "el català no és un idioma". Aquesta declaració va deixar a Silvia atònita, qui va respondre amb fermesa: "Difiero".​

La conversa va posar de manifest les tensions que poden sorgir quan es qüestionen aspectes fonamentals de la identitat cultural d'una persona. Silvia va expressar el seu descontentament en una entrevista posterior, assenyalant que no veia sentit a discutir de política en una cita i que no li agradava ser qüestionada per les seves creences.​

Reaccions a les xarxes socials

L'emissió d'aquest episodi ha generat un intens debat a les xarxes socials i mitjans de comunicació. Molts espectadors han criticat l'actitud d'Elías, considerant-la irrespectuosa cap a la cultura catalana i els catalans.

First Dates, un programa de cites que no passa de moda

​'First Dates' és la versió espanyola del programa de cites britànic homònim. Es va estrenar al canal Cuatro el 17 d'abril de 2016 i, des de llavors, s'ha consolidat com un dels espais més populars de la cadena.

L'objectiu principal de 'First Dates' és oferir a persones solteres l'oportunitat de trobar parella a través de cites a cegues. Cada episodi presenta a diversos participants que, després d'haver completat un qüestionari de compatibilitat, són aparellats per compartir un sopar en un ambient que simula un restaurant real. Durant la trobada, les parelles conversen i es coneixen, mentre són ateses per un equip de cambrers i sota l'atenta mirada del presentador Carlos Sobera, qui exerceix d'amfitrió i guia en el procés