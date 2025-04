Joana Sanz anuncia qui és el pare de la seva filla

La model Joana Sanz, coneguda per la seva discreció i per haver estat al centre mediàtic a causa dels problemes judicials del seu marit, Dani Alves, ha donat la sorpresa revelant que està esperant la seva primera filla. La notícia, que inicialment es va mantenir envoltada de misteri pel que fa a la identitat del pare, ha estat finalment aclarida a través de les seves xarxes socials, generant enrenou i múltiples reaccions.

Des de fa algunes setmanes, els seguidors de Joana Sanz especulaven sobre el seu embaràs, cosa que ella mateixa va confirmar recentment mitjançant un emotiu vídeo a Instagram. La model canària va compartir moments personals del procés que la va portar a aquesta gestació, mostrant imatges en què s'aplicava hormones per a una estimulació ovàrica, l'emoció de veure el resultat positiu del test i finalment la tendresa d'escoltar els batecs del cor de la seva petita.

No obstant això, en aquest primer anunci va evitar esmentar explícitament qui era el pare, cosa que va generar especulacions sobre una possible separació o distanciament d'Alves.

El que va passar

Després d'un període marcat per la incertesa judicial al voltant del cas Alves, qui finalment va ser absolt de les acusacions per agressió sexual, Joana Sanz va decidir compartir de manera indirecta, però clara, la identitat del pare biològic de la seva filla. En una nova fotografia publicada a Instagram, Dani Alves apareix relaxat en un sofà, al seu costat una tendra peça infantil amb el missatge revelador: "Papa, sóc el teu millor regal". Amb aquesta imatge simbòlica, Joana va deixar clar que Alves és efectivament el pare de la nena, dissipant tots els dubtes anteriors.

L'embaràs, fruit d'una fecundació in vitro (FIV), evidencia que la parella va prendre la decisió conscient i planificada de portar al món la seva filla, encara enmig de les dificultats emocionals i mediàtiques que va suposar el procés judicial contra Alves. Aquest aspecte ressalta especialment el compromís mutu i la determinació de Joana d'iniciar una nova etapa personal i familiar amb il·lusió.

Joana Sanz, emocionada

En les seves xarxes, Joana va expressar: "Aquest any el vaig començar ben fort a nivell professional. Vaig ser pèl-roja però padrí em va resoldre ràpid. Vaig entrenar entre mig d'una FIV amb el millor en el millor lloc. Van començar les dates marcades en calendari a ser boniques. Tinc molts moments màgics no retratats en fotos però per sempre marcats en el meu cor". Amb aquest emotiu missatge, va compartir la felicitat i gratitud pel suport rebut durant aquest procés, esmentant subtilment però sense anomenar-lo directament, a Alves com a part fonamental d'aquesta experiència.

La reacció a les xarxes socials ha estat molt variada, encara que predominantment positiva. Amics propers i seguidors han enviat innombrables missatges de suport i alegria, celebrant amb ella aquest moment únic. D'altra banda, alguns seguidors van mostrar la seva sorpresa davant la revelació d'Alves com el pare, donada la controvèrsia prèvia que els envoltava.

Fins al moment, Dani Alves ha optat per mantenir un perfil baix, sense fer declaracions públiques directes sobre l'embaràs. No obstant això, la fotografia compartida per Joana parla per si sola, mostrant un context familiar íntim que reafirma el seu paper i compromís amb la filla que ve en camí.