'Com si fos ahir' del 15 d'abril: El Ferni enganya la Naiara, perill imminent

per Xavi Martín

El capítol de Com si fos ahir del dimarts 15 d'abril arriba amb revelacions importants, girs inesperats i situacions que podrien transformar el futur immediat dels protagonistes.

La Naiara segueix determinada a destapar definitivament el negoci il·legal del Ferni, però la seva situació es complica de manera perillosa quan creu, equivocadament, que l’entrega de drogues serà avui mateix. El Ferni l’ha descobert i ara està jugant amb ella.

Les conseqüències poden ser molt greus. La Naiara ha avisat els Mossos i això la podría salvar. El Karim, cada cop més angoixat per la situació, haurà de gestionar els riscos d’aquesta operació i intentar protegir la Naiara perquè no surti malparada.

| TV3

Acostament entre la Gemma i el Toni

Mentrestant, la Gemma viu una situació inesperada amb el Toni. Després de dubtar molt sobre acceptar els diners del Toni per renovar la maquinària de la Barnateca, finalment queda amb ell per parlar del préstec. Però la trobada pren un gir diferent quan la Gemma comença a veure aquesta reunió com una cita romàntica.

Aquesta confusió podria provocar malentesos importants i posar-la en una situació complicada. Com reaccionarà el Toni? A l’avançament ofert per TV3 hem pogut veure que la Gemma insistia en formalitzar el préstec, tal i com li va recomanar el Miquel.

La Itziar troba local

Per la seva part, la Itziar avança decididament en el seu nou projecte personal i professional després d’haver-se distanciat definitivament de la Barnateca. Ara, amb l'ajuda de l'Ivan, visita un local que sembla perfecte per muntar el seu propi negoci.

| TV3

Aquest nou espai és ideal per les seves necessitats i a més està ben situat i a un preu assequible. És al Poblenou. La decisió de tirar endavant aquest projecte suposa un canvi radical i prometedor en la vida de la Itziar, que finalment podria deixar enrere les dificultats i tensions viscudes recentment. O no… el seu caràcter ho podría espatllar tot.

El Marcel sospita

Paral·lelament, el Marcel continua vivint amb angoixa la seva situació personal amb la Korinna, especialment després d’haver descobert un objecte sospitós que el fa creure fermament que està embarassada.

El que més el preocupa és que la Korinna no vulgui compartir aquesta notícia amb ell, cosa que el fa dubtar sobre la solidesa i la confiança en la seva relació. Les coses que diu i fa la Korinna fan pensar en què està embarassada però en aquest tipus de sèries mai res és el què sembla.

El Salvatore marxa... o no

Finalment, el Salvatore decideix marxar definitivament cap a Nàpols avui mateix, després de sentir-se rebutjat per la Cati en la seva proposta de matrimoni. Però en un últim gir inesperat, l'Agustí intervé per intentar evitar-ho, convençent la Cati perquè lluiti per ell i eviti que marxi definitivament.

| TV3

Ara, la Cati haurà de decidir ràpidament si està disposada a fer un pas endavant i demostrar-li clarament els seus sentiments, o deixar-lo marxar per sempre.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 15 d’abril de 2025?

El segon episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà quan manqui un minut de les quatre de la tarda. Tindrà una durada de quaranta minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.