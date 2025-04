El pis de Marc Giró i Santi Villas com mai abans l'havies vist

En ple cor de l'Eixample de Barcelona, on l'arquitectura modernista s'entrellaça amb la vida urbana, Marc Giró i Santi Villas han creat una llar que és molt més que un simple habitatge. Aquest pis no només reflecteix la seva passió pel disseny i l'art, sinó que també encapsula una història d'amor i complicitat que ha perdurat per més de 25 anys. A través de les xarxes socials, especialment en les publicacions de Santi Villas, s'han revelat detalls d'aquest espai íntim que combina elegància, funcionalitat i un toc personal inconfusible.​

Un refugi eclèctic amb ànima pròpia

La residència de Marc i Santi és un clar exemple de com el disseny pot ser una extensió de la personalitat. Amb sostres alts i finestrals que permeten l'entrada de llum natural, el pis es caracteritza per una decoració eclèctica que fusiona elements vintage amb peces contemporànies. El saló, per exemple, compta amb un sofà de tres places en to gris, acompanyat d'una làmpada escultòrica 'Disa', disseny icònic de 1954, i una taula auxiliar d'estil nòrdic. Les parets estan adornades amb composicions fotogràfiques i obres d'art que aporten calidesa i caràcter a l'espai.​

| ElTelevisero, Busracavus Getty Images, XCatalunya

El menjador, delimitat per una catifa de fibres naturals, presenta una taula rodona de fusta envoltada de cadires amb respatller corb, evocant un estil retro. Una obra destacada en aquesta àrea és 'Uno, la Mela' d'Enzo Mari, creada el 1963, que afegeix un toc de color i sofisticació. La zona de treball, integrada en el mateix espai, està equipada amb prestatgeries plenes de llibres, una taula de fusta blanca i una cadira d'estudi negra, creant un ambient propici per a la creativitat i la concentració.​

Detalls que expliquen històries

Cada racó de la casa està impregnat de detalls que narren la vida i els interessos dels seus habitants. Al dormitori principal, destaca un capçal entapissat en tela grisa, darrere del qual s'hi pot veure un vinil d'E.T., l'entranyable extraterrestre dels anys 80, aportant un gest nostàlgic. Les prestatgeries flotants reemplacen les tradicionals tauletes de nit, i els aplics murals amb braç telescòpic faciliten la lectura al llit.

La terrassa, encara que de dimensions modestes, és un espai molt aprofitat per la parella. Decorada amb plantes i un petit oliver, es converteix en el lloc ideal per cuinar paelles i gaudir de dinars a l'aire lliure, com s'ha mostrat en algunes publicacions a les xarxes socials. A més, la presència dels seus dos gossos, Leo i Terry, afegeix un toc de calidesa i familiaritat a la llar.​

Una vida compartida entre l'art i la televisió

Marc Giró, historiador de l'art i presentador de l'exitós 'Late Xou' a La 1 de TVE, i Santi Villas, director del mateix programa i germà de la periodista Thais Villas, comparteixen no només la seva vida personal, sinó també la seva passió per la televisió i l'art. La seva llar a l'Eixample és un reflex d'aquesta dualitat, on cada objecte i cada espai estan acuradament seleccionats per crear un ambient que és, alhora, funcional i estèticament agradable.​

La parella, que es va conèixer als passadissos de TV3 durant la producció de 'Les 1000 i una…', ha mantingut una relació sòlida i discreta, allunyant-se del focus mediàtic i centrant la seva atenció en els seus projectes professionals i en la creació d'una llar que veritablement els representi.​

En un món on l'exposició pública és constant, Marc i Santi han aconseguit trobar un equilibri entre la seva vida professional i personal, construint un refugi que no només és un exemple de bon gust i disseny, sinó també d'amor i complicitat.