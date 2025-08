Jennifer López, al punt de mira pel que ha fet amb el seu fill en un carrer de Madrid

per Cristo Fernández

Jennifer López ha tornat a acaparar totes les mirades durant la seva recent estada a Madrid. L'artista novaiorquesa, reconeguda mundialment com a cantant, actriu i empresària, ha causat enrenou amb la seva última aparició pública. I és que la "diva del Bronx" ha estat vista passejant pels carrers del centre de la capital en companyia del seu petit, Maximilian.

Durant la seva visita, Jennifer López ha mostrat una faceta personal i ha dedicat temps exclusivament al seu fill, sense escatimar atencions ni mostres d'afecte. La seva actitud ha despertat l'admiració de qui l'ha vista al bell mig del carrer i molts testimonis han comentat la tendresa amb què ha tractat Maximilian. No ha deixat anar la seva mà en cap moment, ha estat pendent de cada detall i ha demostrat ser una mare atenta i molt present.

| Instagram, @jlo

L'estrella internacional ha recorregut algunes de les botigues més exclusives del centre madrileny. Ha entrat a botigues de luxe, ha mirat aparadors i ha fet algunes compres i també ha permès al seu petit, Max, gaudir de capricis. Tots dos han estat vistos rient i compartint mirades còmplices, l'escena ha estat digna d'una postal familiar.

Jennifer López recorre Madrid per visitar la ciutat i fer compres

A més, Jennifer no ha passat desapercebuda per als seus fans. Ha saludat amb amabilitat qui s'hi ha acostat. Ha posat per a fotos, ha signat autògrafs i ha agraït amb somriures l'afecte rebut.

| Europa Press

La seva proximitat ha sorprès molts. Ha deixat clar que, tot i la seva fama, continua sent una persona accessible i cordial. Jennifer López s'ha mostrat més propera que mai amb els seus admiradors.

Jennifer López també ha volgut descansar durant la seva estada a Madrid

Després de la jornada de compres, Jennifer López ha buscat una mica de calma. S'ha aturat a la terrassa de l'hotel Palacio de los Duques.

| Europa Press

Allà ha gaudit d'un merescut descans. Se l'ha vista xerrant per telèfon i compartint moments relaxats amb el seu equip. Ha triat un racó tranquil, lluny del bullici que sol generar la seva presència.

La visita ha estat breu però intensa i Jennifer López ha tornat a deixar empremta a Madrid. El seu comportament ha generat titulars i ha estat elogiat per la premsa i el públic. Aquesta vegada, no per la seva música ni pel seu estil, sinó pel que ha fet amb el seu fill al bell mig del carrer: mostrar un exemple d'amor maternal, entrega i naturalitat.