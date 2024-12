Les croquetes de Nandu Jubany amb un nou sabor que revolucionen Twitter: 'No sé...'

Nandu Jubany, un dels xefs més destacats de Catalunya, sempre ha estat conegut per la seva creativitat gastronòmica. Amb una estrella Michelin i una carrera centrada a fusionar la tradició amb la modernitat, ha sabut conquerir paladars exigents. Els restaurants han esdevingut parades obligatòries per als amants de l'alta cuina.

Aquest xef, originari de Monistrol de Calders, fa dècades que marca tendència amb la seva innovació culinària. Entre els seus múltiples èxits, destaca la seva capacitat per reinterpretar plats tradicionals catalans. No només sorprèn als seus restaurants, també amb productes accessibles que porta supermercats.

Ara, Jubany torna a estar al punt de mira. Aquesta vegada, el motiu és un producte que ha generat opinions dividides a les xarxes socials. Es tracta de les últimes croquetes de xocolata, un gir inesperat que no ha passat desapercebut.

Les croquetes de xocolata: genialitat o horror?

L'usuari Pol Turrents va desencadenar el debat a Twitter en compartir una imatge del producte. Amb la frase: "Com que croquetes de xocolata? Ho acabo de veure al súper i no sé si em sembla horror o genialitat", va aconseguir captar l'atenció general.

| ACN

Les respostes al tuit reflecteixen com de polaritzador resulta el concepte. Alguns defensen la idea amb gran entusiasme, com @daviddelrod, que va escriure: "Si té xocolata, és una genialitat". Altres, no obstant, ho qualifiquen de "crim culinari", com va indicar @TetsuyaKoshima1; aquest debat fa palesa la diversitat d'opinions sobre la reinvenció de plats.

Alguns usuaris van plantejar preguntes sobre la naturalesa del producte. Per exemple, @Lumilena_GS va especular: "No seran tipus bunyols de xocolata, o tòfones de xocolata fregides?". Mentrestant, altres van voler desafiar directament a l'autor del tuit a provar-les, com @otcpyhgrg, que li va instar: "Si us plau, Pol, per la ciència, compra-les i prova-les".

Una revolució al supermercat

Les croquetes, comercialitzades sota el segell de Nandu Jubany, busquen combinar allò tradicional amb allò dolç. Aquest moviment sʻalinea amb una tendència global dʻexperimentació en cuina. No obstant això, el fet de veure un producte tan associat a sabors salats convertit en unes postres desconcertades a molts.

Les crítiques també hi van ser presents. Alguns altres comentaris, com el de @lidencode, es van inclinar cap a l'humor àcid: "Que no t'enganyin, amic, he vist caniches fer aquestes croquetes al pipicà del davant". Altres van assenyalar la necessitat que Nandu Jubany s'expliqui sobre aquesta aposta, perquè considera que un xef del seu renom podria estar jugant amb els límits del paladar.

Innovació o provocació?

El debat reflecteix una mica més profund: la tensió entre innovació culinària i l'aferrament a la tradició. Nandu Jubany, amb aquestes croquetes, sembla que vol desafiar els prejudicis dels consumidors. El que per a uns és una genialitat, per a altres ratlla en allò inacceptable.

Independentment de les opinions, l'impacte mediàtic del producte és inqüestionable. Les croquetes de xocolata han captat l'atenció i han generat una conversa que segurament augmentarà les vendes. Al final, la decisió de considerar-les un encert o un error queda en mans dels que s'atreveixin a provar-les.