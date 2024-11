Por qué Irene Junquera lloró por 'culpa' de Ibai Llanos y Kylian Mbappé

La creciente presencia de creadores de contenido en el ámbito del periodismo ha generado un amplio debate sobre la intrusión de estos influencers en el terreno de los periodistas tradicionales. Con millones de seguidores, tienen una influencia enorme, y a menudo se les otorga un lugar privilegiado por encima de profesionales del periodismo. Este fenómeno ha creado controversia y ha dejado a muchos periodistas cuestionando su lugar en una industria en constante cambio.

Un ejemplo claro de este conflicto se vivió durante la rueda de prensa de presentación de Kylian Mbappé, en la que la periodista Irene Junquera tuvo una experiencia amarga. La madrileña, quien cuenta con una carrera y años de experiencia en el periodismo, reveló que se sintió excluida y frustrada al no poder hacer una pregunta durante el evento. "Yo me fui casi llorando de la rueda de prensa de presentación de Mbappé porque no pude preguntar", confesó la periodista, visiblemente afectada. Lo que más le dolió fue ver cómo Ibai Llanos, un creador de contenido a quien aprecia personalmente, sí tuvo la oportunidad de preguntar al jugador. "Luego Ibai, que es una persona a la que tengo cariño, pudo preguntar", agregó Junquera, destacando la injusticia que percibió en ese momento.

Irene Junquera explicó que, a pesar de su respeto y aprecio hacia Ibai Llanos, la situación le resultó difícil de aceptar debido a su formación y trayectoria profesional. "Yo he estudiado una carrera y llevo muchos años trabajando y no se me permitió[preguntar]y, sin embargo, a él sí", señaló con frustración. Para Junquera, esta situación representa una problemática más amplia sobre el valor del periodismo en la actualidad y el papel de los profesionales que dedican años a formarse en esta área.

| Instagram

El eterno debate

La periodista no oculta que comprende el porqué de la decisión: el poder de atracción de Ibai Llanos y su alcance en redes sociales es innegable. "Entiendo que tiene muchos seguidores", reconoció Junquera, mostrando empatía hacia la influencia de Ibai en el mundo digital. Sin embargo, para ella, el hecho de que se dé preferencia a los creadores de contenido sobre los periodistas experimentados refleja una tendencia preocupante. Este episodio fue un recordatorio de cómo el valor de la formación y la experiencia periodística a veces parece quedar en un segundo plano frente al alcance de las audiencias en las plataformas digitales.

Este caso de Irene Junquera no es el primero que destaca la frustración de los periodistas ante el protagonismo de los influencers en el ámbito de la información deportiva y cultural. La transición de las audiencias a las redes sociales y la creciente demanda de contenido instantáneo y personalizado han llevado a los organizadores de eventos a priorizar a personas como Ibai, que conectan directamente con millones de seguidores. Esto ha dejado a muchos periodistas, como Junquera, cuestionando si el tiempo y esfuerzo dedicados a su profesión están siendo valorados de manera justa.

La reflexión que surge a partir de las palabras de Irene Junquera es clara: ¿está el periodismo tradicional en riesgo de perder su relevancia frente a la popularidad de los creadores de contenido?