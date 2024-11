Els problemes d'una tiktoker catalana a Madrid: 'El pollastre...'

Les expressions catalanes poden ser difícils de comprendre per als parlants de castellà per les seves estructures i girs únics. Al no compartir algunes arrels, moltes frases idiomàtiques en català no tenen un equivalent directe en castellà, cosa que complica la traducció i comprensió.

A més, els parlants de castellà solen trobar expressions que, encara que semblin comprensibles en un context general, tenen significats molt específics en català. Això genera malentesos i, de vegades, es perden matisos que són importants en la comunicació quotidiana o en un context cultural.

Així doncs, les expressions catalanes sovint reflecteixen tradicions i formes de pensar pròpies de Catalunya, cosa que reforça la dificultat per als que no comparteixen la mateixa cultura. La traducció directa al castellà pot sonar estranya o fora de context, fent que el veritable sentit es dilueixi o perdi del tot.

Una influencer parla sobre aquest problema

Una tiktoker catalana, Mery, ha compartit les seves experiències al traslladar-se a Madrid. Les expressions catalanes han causat confusió. Mery, parlant de castellà, va descobrir que certes frases que feia servir no eren correctes a Madrid.

| @meryyrodriguezz

Una de les primeres frases va ser "ara vinc" en comptes d'"ara vaig", un error per influència del català "ara vinc". També va esmentar "obre la llum", traducció literal del català "obre el llum", quan en castellà es diu "encén la llum".

Una altra expressió que va generar confusió va ser “punt de llibre” en comptes de “marcapàgines”, un ús comú influenciat pel català. Mery també va assenyalar diferències culinàries. Per exemple, a Madrid no s'utilitza "pollastre a l'ast", sinó "pollastre rostit".

Mery va compartir un altre terme complicat: gomets. Tot i que en català té ús freqüent, en castellà es diu exactament igual. Els usuaris a TikTok van reaccionar ràpidament, compartint les seves pròpies experiències lingüístiques.

Molts van comentar els seus “traumes” en descobrir paraules inexistents fora de Catalunya. Frases com a "desenvolupament" van sorprendre per ser incorrectes en altres regions d'Espanya.

Més exemples juntament amb la resposta de la gent

Un altre exemple compartit va ser "pernil dolç", que fora de Catalunya es coneix com a "jamón york". Això va provocar comentaris i rialles entre els usuaris. També, "fer la migdiada" es tradueix com "hacer la siesta" en castellà.

El popular bikini, un 'mixto' a Madrid, també va causar curiositat a Madrid. Un altre exemple va ser "rachola", coneguda en català com a "rajola".

Les reaccions van mostrar com els termes varien d'una regió a l'altra, enriquint la conversa. Mery va destacar que malgrat els reptes, ha gaudit d'aprendre les diferències lingüístiques a Madrid.

Els comentaris van fer que el tema fos tendència a la plataforma. "El meu trauma més gran és haver descobert que 'desenvolupament' no existeix", esmentava un usuari a través dels comentaris. El fenomen de TikTok subratlla la importància de la diversitat lingüística i cultural a Espanya.