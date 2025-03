Una influencer va a First Dates y la lía contra el Barça

​El programa 'First Dates' ha sido escenario de innumerables encuentros que han capturado la atención del público, pero pocos han generado tanto revuelo como el protagonizado por Itziar Egea y Javier. Ambos jóvenes catalanes, con perfiles destacados en redes sociales, se encontraron en el restaurante del amor con expectativas y sorpresas que marcaron su cita.​

| Cuatro, sevendeman

¿Qué ha pasado?

Itziar, conocida en el mundo digital como 'Egea', es una influencer de 19 años originaria de Lloret de Mar, Girona. Con una impresionante cifra de 1.100.000 seguidores en TikTok y 120.000 en Instagram, buscaba en 'First Dates' una conexión genuina, alejada de intereses superficiales. En su presentación, expresó su deseo de encontrar a alguien que la valorara más allá de su fama en redes.​

Por su parte, Javier, un tatuador de 20 años residente en Sant Boi de Llobregat, Barcelona, compartía con Itziar la pasión por los tatuajes y las redes sociales, aunque con una presencia más modesta de 40.000 seguidores. Desde el primer momento, la química entre ambos fue palpable, con elogios mutuos y una evidente atracción.​

Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando el tema del fútbol salió a relucir. Itziar, ferviente seguidora del Real Madrid, preguntó a Javier sobre su equipo favorito. Al escuchar que él era del FC Barcelona, su reacción fue inmediata y contundente: "¿En serio? Me voy, soy del Real Madrid. El fútbol me encanta y eso me ha defraudado". Este momento de tensión, aunque breve, puso en jaque la continuidad de la cita.​

| Mediaset

Declaraciones de la influencer

A pesar del choque futbolístico, la conexión entre Itziar y Javier prevaleció. Tras el postre, compartieron un momento íntimo en el reservado del restaurante, donde la pasión superó las diferencias deportivas. Ambos decidieron darse una segunda oportunidad, reconociendo la atracción mutua y el interés por conocerse más allá de sus preferencias futbolísticas.​

Este episodio ha generado diversas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios destacan la importancia de la tolerancia en las relaciones, mientras que otros se identifican con la pasión que el fútbol despierta en muchos aficionados. La historia de Itziar y Javier se suma a la lista de encuentros memorables en 'First Dates', demostrando que, en ocasiones, las diferencias pueden ser superadas por una conexión más profunda.​

La experiencia de estos dos jóvenes catalanes nos invita a reflexionar sobre cómo las pasiones personales pueden influir en nuestras relaciones y si es posible encontrar un equilibrio entre ellas. ¿Podrá el amor superar las rivalidades deportivas? Solo el tiempo dirá si Itziar y Javier logran consolidar su relación más allá de los colores de sus equipos favoritos