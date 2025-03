Indirecta de la actriz Àngels Gonyalons a TV3: 'Hace...'

Àngels Gonyalons, una de las actrices más emblemáticas del teatrode nuestro país, ha expresado recientemente su descontento con la televisión pública catalana, TV3. En una entrevista, la intérprete reveló que lleva 18 años sin recibir ofertas para participar en producciones de la cadena. Esta declaración ha generado sorpresa y debate en el ámbito artístico y mediático de Catalunya.

¿Qué ha pasado?

Durante una conversación en el programa 'Via lliure' de RAC1, Gonyalons compartió su experiencia personal respecto a su relación con TV3. La actriz afirmó: "Hace 18 años que no me llaman en nuestra tele, en TV3. Estuve unos meses en 'El cor de la ciutat', pero se acabó y no he sabido nada más". Estas palabras ponen de manifiesto una aparente desconexión entre la cadena pública y una de las figuras más destacadas del teatro catalán.​

| 3Cat

Gonyalons, conocida por su versatilidad y talento, ha protagonizado obras memorables como 'Mar i cel' y 'La botiga dels horrors'. Sin embargo, su presencia en la pequeña pantalla ha sido limitada en las últimas décadas. Tras su participación en 'El cor de la ciutat', una de las series más longevas y exitosas de TV3, la actriz no ha vuelto a formar parte de ninguna producción de la cadena.​

Las declaraciones de Gonyalons han suscitado diversas reacciones en el sector cultural catalán. Algunos colegas y seguidores han mostrado su apoyo a la actriz, destacando la importancia de valorar y aprovechar el talento de artistas con una trayectoria consolidada. Por otro lado, se ha abierto un debate sobre los criterios de selección y las oportunidades que ofrece TV3 a los profesionales del sector.​

Silencio en TV3

Hasta el momento, TV3 no ha emitido un comunicado oficial en respuesta a las palabras de Gonyalons. No obstante, la situación pone sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre la inclusión y diversidad en las producciones televisivas, así como la importancia de mantener un equilibrio entre las nuevas generaciones de actores y aquellos con una carrera consolidada.​

En este contexto, es relevante mencionar que Gonyalons ha continuado activa en otros ámbitos del espectáculo. Recientemente, ha participado en la película 'Wolfgang', dirigida por Javier Ruiz Caldera, donde interpreta por primera vez el papel de abuela. Además, ha estado involucrada en proyectos teatrales como 'Dones de ràdio', demostrando su compromiso y pasión por las artes escénicas.​

| TV3

Debate en redes sociales

La situación actual invita a reflexionar sobre cómo las instituciones culturales y mediáticas valoran y promueven el talento artístico. ¿Debería TV3 reconsiderar su enfoque hacia figuras como Àngels Gonyalons? La respuesta a esta pregunta podría marcar un precedente en la forma en que se gestiona y reconoce el patrimonio artístico en Catalunya