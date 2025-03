'Com si fos ahir' del 26 de març: La Marta fa un descobriment important sobre el Joel

El capítol de Com si fos ahir del dimecres 26 de març de 2025 porta nous conflictes i revelacions que incrementen encara més la tensió entre els personatges, marcant moments importants en les trames que s’han anat desenvolupant durant les últimes setmanes.

En primer lloc, la preocupació per la situació del Joel arriba a un punt crític quan la Isabel, conscient dels problemes que té el seu fill, demana desesperadament ajuda a la Marta i al Salva. Les sospites s’han intensificat des que el Quique va trobar un sobre amb diners a la motxilla del noi, fet que ja havia provocat preocupació a casa.

La Isabel plora i es pensa que el Joel està fora de control però la realitat és que ell és la víctima. El seu pare li demana diners i ell cedeix perquè sap que si li exigeix a la seva mare, aquesta acabarà volent tornar amb ell. No seria la primera vegada.

| TV3

Decidida a actuar, la Marta opta per seguir discretament el Joel per descobrir en què està implicat. El resultat és alarmant: la Marta veu clarament com entra al bar Ferni, un establiment ja conegut pels seus negocis obscurs i que ha causat tants problemes amb el Jess recentment. Aquesta descoberta confirma les pitjors sospites sobre l’entorn en què s’ha ficat el Joel, obligant-los a actuar amb urgència per intentar protegir-lo.

Problemes a la Barnateca

Mentrestant, la situació laboral a la Barnateca s’escalfa considerablement quan l’Ismael té una forta discussió amb la Itziar. El conflicte comença perquè l’Ismael s’ha encarat amb una clienta.

I la cosa no acaba aquí. Després es baralla amb el Litus. El motiu és que el seu pare vol imposar-li estudiar hostaleria formalment, una idea que contradiu directament els desitjos d’independència professional de l'Ismael, qui recentment havia somiat amb muntar un bar propi inspirat per la independència i determinació de la Itziar.

| TV3, ozguroral, XCatalunya

Aquesta nova pressió familiar agreuja el seu estat emocional i pot complicar encara més la seva estabilitat personal i professional. També veurem com l’Àngela aconsella el Litus que no li estigui tan a sobre però és evident que no li fa cas.

Novetats per partida doble a la vida del Quique

Finalment, un fet inesperat implica el Quique (Biel Duran) quan té una trobada casual amb una amiga que treballa a Ensenyament. Durant la conversa, ella li revela haver vist en Bolaños parlant amb un inspector educatiu. Aquesta informació és preocupant i pot tenir conseqüències molt serioses per al mateix Quique, ja que la relació amb en Bolaños ha estat tensa i plena de conflictes en els darrers temps.

Ara es planteja el dubte sobre les veritables intencions d’en Bolaños i com això pot afectar la carrera professional i la vida personal del Quique. A més descobrirem que la Sol, la germana conflictiva de la Cèlia, està embarassada.

| TV3, XCatalunya

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del 26 de març de 2025?

El capítol començarà a les quatre i cinc de la tarda i tindrà una durada de trenta-set minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.