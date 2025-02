Sofia de Borbó amonestada: Els motius

per Pol Nadal

En els últims mesos, la infanta Sofia ha guanyat protagonisme. La seva imatge pública va pujar enters quan, a finals d'any, va tornar de Gal·les per a les vacances de Nadal i va protagonitzar un acte institucional en solitari. Va ser un èxit rotund: la germana de Leonor va superar la prova amb escreix i va semblar confirmar que la monarquia té futur en ella.

No obstant això, en l'esfera privada, els seus pares, Felip VI i Letícia, estarien una mica intranquils. Sofia cursa el batxillerat internacional a Gal·les seguint els passos de la seva germana, encara que amb diferències. La més destacable és que, al contrari que Leonor, no planeja dedicar-se a la formació militar en acabar, sinó que passarà directament a la universitat.

Malgrat que en els actes institucionals demostri gran naturalitat, la seva vida diària a l'internat no és tan idíl·lica, segons fonts properes. Pel que sembla, la infanta Sofia ha heretat la vena més despistada de la seva família: alguns la qualifiquen de mandrosa i poc puntual. En més d'una ocasió hauria estat amonestada per arribar tard o quedar-se adormida a classe.

Les sortides nocturnes també preocupen. De moment, no han aparegut imatges de la Infanta, ni tampoc s'ha publicat que vulgui seguir els mateixos passos que els seus cosins Froilán i Victoria Federica. No obstant això, com a tot Borbó, li agrada la festa.

Lletres més que ciències

També es diu que els seus resultats acadèmics no són tan alts com s'esperava, sobretot en assignatures de ciències i números. Sofia tira més a les lletres, i els professors han percebut una clara falta d'interès en certes matèries. Res greu, però suficient per preocupar els seus progenitors, que desitgen que mantingui una línia impecable.

La vida social de la infanta també aixeca rumors. Amb Leonor, promocionant el UWC Atlantic College, s'ha multiplicat la presència de joves espanyols a l'internat. Sofia, en aquest ambient, hauria fet bones amistats, alguns “especials” amb qui comparteix sortides de cap de setmana. Es parla de festes en pobles propers i escapades que podrien haver contribuït a aquests descuits amb els horaris.

S'assembla a l'avi

La convivència en un internat, envoltada de joves de diferents cultures, no és fàcil. És difícil deixar-se portar per un grup de joves amb les hormones disparades. De moment, tot sembla una relliscada i des de la Família Reial intentaran posar-hi remei.