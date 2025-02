Indignación en redes por la monetización de Anabel Pantoja de un tema muy polémico

Las últimas semanas han traído a Anabel Pantoja de nuevo al centro del huracán mediático. Tras el duro episodio hospitalario que vivió con su hija, la colaboradora parecía estar alejándose de la escena pública. Sin embargo, sus últimas publicaciones en redes han generado una controversia que no todos esperaban.

En lugar de limitarse a agradecer el apoyo recibido, Anabel decidió compartir un extenso álbum de fotos que retrata su paso por el hospital. Desde imágenes de pasillos y comidas hasta emotivas instantáneas de velas encendidas, todo fue retratado con detalle. El gesto en sí no sería problema, si no fuese porque muchos usuarios lo consideran una forma de capitalizar un momento tan sensible.

De nuevo vuelve a desencadenar la polémica

No es la primera vez que la sobrina de Isabel Pantoja recurre a mostrar retazos de su vida más íntima. En este caso, el centro de la polémica radica en la exposición de la salud de la pequeña y la forma en que se han presentado esos momentos. Algunos consideran legítimo su deseo de explicar la situación, pero gran parte de la opinión pública habla de “monetización” y “afán publicitario”.

| Instagram

El punto álgido se dio cuando, además de subir las imágenes a su perfil, Anabel colocó etiquetas de marcas. Y menciones que, según algunos, buscaban destacar el rol de ciertos productos o servicios en su día a día hospitalario. Ese detalle provocó reacciones encontradas; mientras unos ven una forma de agradecer apoyos, otros tildan la actitud de oportunista.

Cabe recordar que, a la par, sigue abierta una investigación por presunto maltrato que afecta a Anabel y a su pareja, David Rodríguez. La influencer insiste en que se centrará en proteger a su hija por encima de todo. No obstante, la publicación de material gráfico tan delicado se interpreta por algunos como un paso en falso que podría perjudicarla.

Lanza un mensaje en redes

En su mensaje, Pantoja mencionó la ayuda de familiares y amigos, destacando a su madre Merchi y a parte de su círculo más próximo. También alabó la dedicación del equipo médico y de limpieza del hospital, a quienes agradeció la cercanía en momentos de máxima angustia. Aun así, parte de la audiencia cree que se está intentando maquillar una realidad mucho más compleja.

En relación con la polémica, algunos rostros televisivos han salido en su defensa, alegando que cada cual gestiona el dolor como puede. Otros, sin embargo, le reprochan querer atraer público y beneficios con un tema tan delicado como la salud de su hija. De ahí la etiqueta de “monetización” que se ha extendido en foros y plataformas digitales.

La ausencia de referencias a ciertas personas en el texto —como a su pareja— también ha llamado la atención. Los observadores creen que, con esta estrategia, Anabel pretende centrar el foco en su propia vivencia, omitiendo cualquier alusión directa a la investigación en curso. Por ahora, la colaboradora guarda silencio ante los reproches, limitándose a responder con amables agradecimientos.

No se sabe hasta qué punto esta controversia afectará a Anabel Pantoja a largo plazo. Queda claro, eso sí, que los seguidores se mueven entre el apoyo incondicional y la crítica abierta. Cuando la maternidad, la salud y el ojo mediático chocan de frente, la línea entre compartir y explotar puede tornarse muy difusa.