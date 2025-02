La contundent decisió de Pilar Rubio que deixa descol·locat Sergio Ramos

El fitxatge de Sergio Ramos per un equip mexicà ha generat un gran impacte en el món del futbol. Molts donaven per fet que, com en ocasions anteriors, el defensa comptaria amb el suport incondicional de Pilar Rubio en la seva nova aventura. No obstant això, les últimes informacions revelen que la presentadora ha optat per un canvi d'estratègia que ningú esperava.

La trajectòria de Ramos en l'elit no ha resultat senzilla últimament. Primer, va venir la seva marxa del Real Madrid després de més d'una dècada de glòria, després el seu efímer pas pel PSG i, per últim, el seu retorn al Sevilla, club en el qual va començar la seva carrera. Ara, la seva vida professional fa un salt a l'altre costat de l'Atlàntic, sumant-se a la lliga de Mèxic.

| Canva

El que crida l'atenció és que Pilar Rubio, sempre disposada a mudar-se a la recerca de l'èxit del seu marit, aquesta vegada ha dit prou. Segons ha avançat el periodista Javier de Hoyos, la presentadora i excol·laboradora de 'El Hormiguero' es nega a iniciar una nova mudança tan lluny d'Espanya. Madrid, on té la seva feina i la major part dels seus compromisos, és la seva aposta definitiva.

Aquesta decisió no significa que la madrilenya doni l'esquena a la seva parella. De fet, ha pujat a l'avió per acompanyar-lo en la seva arribada a Monterrey, cosa que demostra el seu suport en el procés d'instal·lació. Però la idea de portar els quatre fills a terres asteques es fa impossible per a ella, almenys de moment.

Va bé la relació?

Per a Pilar, el motiu és simple. Té projectes professionals que la uneixen a la capital i considera que els seus fills estan perfectament adaptats als seus col·legis i vida social. Allunyar-los d'aquest entorn suposaria un trastorn majúscul que la família no està disposada a assumir ara.

Sergio Ramos, per la seva banda, ha assumit el repte de la lliga mexicana amb il·lusió. No és fàcil amb gairebé 38 anys, però se sent amb forces per aportar experiència i talent al seu nou club. Això sí, queda a l'aire com gestionarà la relació a distància amb la seva esposa i els seus quatre fills.

Alguns ja especulen amb un pla de retrobament per quan finalitzi la temporada del futbol mexicà. Fins aleshores, la parella es veuria obligada a passar moments separats i a retrobar-se en visites puntuals. Tot i això, el seu matrimoni ha superat abans situacions similars, tant a París com a Sevilla.

| @sevillafc

Un temps fins a l'estiu

Es parla de l'estiu com a data clau per decidir si Pilar Rubio cedeix una mica de terreny. Tot dependrà de com avanci l'experiència de Ramos a Mèxic i de si les circumstàncies faciliten l'adaptació de la família. El que està clar és que, almenys per ara, ella ha preferit prioritzar l'estabilitat a Espanya.

Els rumors de crisi en la parella s'han intensificat des de fa mesos, però cada vegada que sorgeixen, Pilar i Sergio demostren que els seus llaços són ferms. El trasllat al futbol mexicà, malgrat la distància, no trencarà els pilars d'aquesta família nombrosa. Serà, sens dubte, un altre test per a la seva unió, la resposta definitiva de la qual es veurà en els pròxims mesos.

Per ara, la contundent decisió de Pilar Rubio és clara: mantenir-se a Madrid amb els seus fills, mentre Ramos viu la seva nova aventura professional a milers de quilòmetres de casa. Només el temps dirà si aquest distanciament puntual reforça o debilita la relació d'una de les parelles més mediàtiques de l'esport i la televisió.