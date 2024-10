Iñaki López sentencia a Errejón con una frase que muchos comparten

Las recientes denuncias por agresión sexual contra Íñigo Errejón han sacudido el panorama político español, generando una ola de reacciones y opiniones. La polémica se desató cuando varias personas acusaron al líder de Más País de conductas inapropiadas, lo cual ha puesto en entredicho su figura pública y su discurso en favor de los derechos y la igualdad.

Errejón ha sido objeto de críticas desde diferentes sectores, incluidos algunos miembros de la propia izquierda, quienes ven en su actitud una contradicción con los valores que ha promovido durante todos estos años en la política activa. El supuesto silencio sobre este tema, ha evidenciado lo que algunos consideran una doble moral en la izquierda: utilizan el femenismo como herramienta política y han callado ante el asunto Errejón.

| ACN

Iñaki López sentencia a Errejón

Desde que estalló la noticia en torno a Íñigo Errejón, muchos periodistas se han pronunciado sobre este tema y uno de ellos fue el periodista de La Sexta, Iñaki López, que expresó su opinión de forma contundente sobre el comportamiento de Errejón, calificándolo de “absolutamente execrable”. La frase contra el exlíder de Más País tiene sólo cinco palabras, pero no puede ser más clara: "tiene un comportamiento absolutamente execrable". Con estas palabras, queda clara la necesidad urgente de poner sobre la mesa estos problemas, sin dobles morales. "Esto nos defrauda a todos como ciudadanos el ver que uno de los principales valedores del feminismo tiene un comportamiento tan absolutamente execrable y contrario a lo que ha venido predicando", insistió.

Opiniones de otros tertulianos: Ramón Espinar y más

Además de Iñaki López, otras figuras públicas también han expresado su desacuerdo con el manejo que la izquierda ha dado a este caso. Ramón Espinar, exdirigente de Podemos, también se ha pronunciado al respecto, reflexionando sobre la crisis de credibilidad que supone para la izquierda el no actuar con la misma contundencia cuando uno de los suyos es acusado. Espinar señaló la importancia de que, en temas tan serios como la violencia de género y las agresiones sexuales, no se caiga en favoritismos ni se minimicen los testimonios de las víctimas.

"Bueno eso vale para que aprendamos que los valedores del feminismo no podemos ser tíos", decía Espinar, provocando las críticas de algunos espectadores, que consideran que los "tíos" sí pueden ser defensores del feminismo. Los que no pueden ser defensores del feminismo son "tíos como Errejón". "Perfecto, si no podemos ni siquiera tomarnos un poco en serio lo que nos están diciendo los políticos ya, ¿qué hacemos?", insistía Iñaki López, visiblemente afectado por el hecho de que estas acusaciones existan sobre uno de los principales defensores de feminismo.