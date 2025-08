Cop fort per a La Sexta: Marxa una de les seves presentadores més conegudes

Aquells que van créixer veient-la davant de les notícies del cap de setmana, ara reben una confirmació impactant. Cristina Villanueva, presentadora icònica de La Sexta, ha decidit tancar un capítol professional que va durar 19 anys. Però darrere d'aquest comiat hi ha més que emoció: hi ha estratègia, canvis i nous camins que prometen tensió mediàtica.

L'inesperat acomiadament de la presentadora

Cristina Villanueva es va incorporar a La Sexta el 2006, just als seus inicis, de la mà d'Antonio García Ferreras. Des de llavors es va consolidar com un dels rostres principals de laSexta Noticias cap de setmana. El 2025 fa el pas definitiu de deixar el grup Atresmedia, posant fi a gairebé dues dècades de carrera a la cadena.

La seva marxa ha arribat com un autèntic tomb. No va ser precipitada. Es tracta d'una sortida pactada amb la cadena, una decisió en bona sintonia amb els seus directius, fruit d'un pla consensuat. Oficialment, diu adeu per explorar nous reptes professionals, dins o fora del mitjà audiovisual.

La projecció professional de Villanueva

Nascuda a Tiana (Barcelona) el 1976, es va llicenciar en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i va fer els seus primers passos a RTVE, primer a Teledeporte i després a La 2. Gràcies al seu estil sobri i rigorós, va ser reclutada per Ferreras per reforçar la línia informativa de La Sexta des dels seus inicis.

Al llarg de la seva trajectòria ha estat guardonada amb el Premi Larra, el Premi Ondas i un TP d'Or pels seus treballs a RTVE i Atresmedia. A més, va reforçar el seu perfil amb participacions a Sexto sentido, Verano directo i l'espai de futbol amb Juanma López Iturriaga, entre d'altres.

Reaccions i context institucional

La notícia es va donar a conèixer inicialment per Informalia, i després confirmada per mitjans com El Confidencial i El País, referint-se consistentment a un acord cordial entre la periodista i Atresmedia. No hi ha declaracions personals públiques encara; s'ha cuidat el to respectuós i sense dramatisme mediàtic.

El fet coincideix amb un context de renovació als informatius espanyols. La 1, per exemple, està movent la seva estructura amb nous presentadors com Marc Sala i Lourdes Maldonado els caps de setmana, o la incorporació de Pepa Bueno en horari de màxima audiència. La Sexta també ha mostrat canvis interns recents, tot i que sense confirmar encara qui ocuparà el buit deixat per Villanueva.

Un futur ple d'incògnites i expectatives

Si bé encara no hi ha confirmació sobre el seu pròxim destí, ja s'especula amb possibles ofertes d'altres cadenes nacionals o projectes fora de l'univers de la televisió. Villanueva ha expressat el seu desig d'abordar nous reptes professionals, cosa que afegeix misteri a mitjà termini. El seu silenci a xarxes i entrevistes fins ara respon a l'estratègia d'evitar especulació i anticipar-se al seu anunci oficial.

L'adeu de Cristina Villanueva marca una pèrdua històrica per a La Sexta, un moment clau de transició en la seva aposta informativa. El seu estil sobri es va convertir en segell de marca, i la seva presència va consolidar La Sexta Noticias com a referent els caps de setmana. Cristina Villanueva, que amb l'informatiu va superar sovint la mitjana d'audiència del grup, tanca etapa, però obre una porta plena de possibilitats.