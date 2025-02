Atac surrealista d'Alba Carrillo contra David Broncano

En una recent entrevista en el pódcast Tómatelo menos en serio, la model i presentadora Alba Carrillo va sorprendre el públic. En revelar detalls inèdits sobre la seva etapa universitària juntament amb el conegut presentador David Broncano. Tots dos van coincidir mentre cursaven la carrera de Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat Complutense de Madrid, una època que Carrillo va recordar amb curioses anècdotes.

Descripcions pintoresques i comentaris punyents

Durant la conversa, Alba va descriure Broncano com "molt friki". Rememorant el seu característic "jersei taronja" i la seva habitual tendència a convidar a begudes als seus diferents companys, el que en l'argot juvenil es denomina com "pagafantes".

Aquestes declaracions, carregades d'humor i certa ironia, han generat un allau de comentaris a les xarxes socials. On els seguidors de tots dos personatges han debatut sobre la veracitat i el to de les afirmacions.

A més, Carrillo no va dubtar a destacar una diferència acadèmica entre tots dos: mentre ella va completar tots els seus estudis universitaris, Broncano no ho va fer. "Ell no va acabar la carrera i jo sí, per a que veieu com es valora en aquest país a la gent que estudia", va subratllar la model. Posant de manifest les diferents trajectòries professionals que tots dos han seguit des de llavors.

| RTVE

Reaccions en el món de l'espectacle

Les declaracions d'Alba Carrillo han ressonat en diversos mitjans de comunicació i plataformes digitals. Mentre alguns usuaris consideren les seves paraules com una simple anècdota divertida, altres les interpreten com una crítica velada a l'èxit de Broncano. Qui actualment condueix el programa La Revuelta en horari de màxima audiència.

Per la seva banda, David Broncano no ha emès comentaris oficials al respecte. No obstant això, en anteriors ocasions, el presentador ha mencionat el seu pas per la universitat i el seu encontre amb Carrillo, sempre en to jocós i sense entrar en detalls. Aquesta actitud reservada ha estat constant en la seva carrera, preferint mantenir la seva vida personal al marge dels focus mediàtics.

DAVID BRONCANO confiesa su inesperada CONEXIÓN con ALBA CARRILLO

Un moment professional desafiant per a Carrillo

Aquestes revelacions arriben en un moment particularment delicat per a Alba Carrillo. Recentment, la model ha enfrontat revessos en la seva carrera televisiva. Un dels més destacats és la cancel·lació del programa Pase sin llamar.

Un magatzem d'entrevistes que anava a ser emès a La1 de Televisió Espanyola i que Carrillo copresentaria juntament amb Inés Hernand i Mariona Casas. Tot i que el programa va ser gravat entre octubre i desembre de 2024, la direcció de la cadena va decidir no emetre'l. Deixant a Carrillo i a la resta de l'equip en una situació d'incertesa professional.

Aquest contratemps se suma també a altres desafiaments que Alba ha enfrontat en la seva trajectòria, incloent canvis de cadena i projectes que no han prosperat com s'esperava. No obstant això, la model ha demostrat en múltiples ocasions la seva capacitat de resiliència i adaptació en el competitiu món de la televisió.