Anabel Pantoja la fa grossa amb el nom de la seva filla

Anabel Pantoja, neboda de la famosa cantant Isabel Pantoja, ha construït una sòlida carrera al món de l'entreteniment i la televisió a Espanya. Des del seu debut a 'Dones i Homes i Viceversa', ha passat per nombrosos programes i realities, com 'Gran Hermano VI'* i 'Supervivientes'.

La seva vida personal sempre ha estat objecte d'interès mediàtic, especialment les relacions sentimentals i les amistats. I, recentment, la possibilitat que es converteixi en mare, un tema sobre el qual els seus fans no deixen de preguntar.

La seva imatge recent més viral

Recentment, Anabel ha tornat a captar l'atenció dels seguidors després d'un malentès relacionat amb el nom de la seva futura filla. A través de les seves xarxes socials, la influencer ha compartit moltes vegades detalls de la seva vida quotidiana, incloent-hi la decoració del que sembla l'habitació de la seva filla.

| @anabelpantoja00

Aquesta situació ha generat gran expectació entre els seus fans, que han començat a especular sobre el nom del nadó. I més concretament, sobre si seria Anabel el nom de la futura petita. La confusió ha estat tan gran que la mateixa Anabel ha hagut d'aclarir el malentès a les seves stories d'Instagram.

En una sèrie de stories, Anabel Pantoja ha decidit posar fi a les especulacions i ha explicat als seguidors l'origen de la confusió. “M'esteu escrivint molt per la cambra, però sobretot perquè… 'ai! Ha descobert el nom de la nena, es dirà Anabel com ella'”, va comentar la neboda de Pantoja.

Entre rialles, en referència als missatges que ha estat rebent. Aquest comentari va venir acompanyat del sentit característic de l'humor. Amb qui va voler suavitzar l'impacte de la notícia i aclarir que, en realitat, no hi ha cap nom confirmat per a la seva filla.

Sembla que la confusió ha sorgit arran d'una sèrie de publicacions en què Anabel va mostrar la decoració d'una habitació infantil. La qual cosa va portar molts dels seus seguidors a pensar que el seu nadó s'anomenaria com ella.

Tot i això, la influencer espanyola va explicar que la decoració i els objectes infantils són només part del treball de l'interiorista, i no un senyal del nom de la seva futura filla. En veure l'enrenou que va causar el tema, Anabel no va dubtar a fer servir el seu perfil per desmentir els rumors. I aclarir que, si bé la idea anomenar la seva filla com ella no li resulta aliena, en aquest moment no hi ha plans sobre això.

Aquesta situació ha generat múltiples comentaris a xarxes socials, on els seus seguidors han expressat la seva sorpresa. I, en alguns casos, la seva decepció en saber que la influencer no cridarà el seu nadó com ella. Alguns fans, però, han pres la notícia amb humor, agraint Anabel per aclarir el tema d'una manera tan propera i sincera.