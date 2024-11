Les imatges de Gavi amb la seva xicota que no agradaran als fans de Leonor de Borbó

Gavi s'ha guanyat l'amor del barcelonisme pel seu talent al camp com per la seva vida personal. Als seus 19 anys, el centrecampista andalús ha demostrat ser un jugador clau a l'equip. Té habilitat per manejar la pilota, la visió de joc i el compromís. Tots aquests valors ho han consolidat ràpidament a l'elit del futbol, tant del Barça com de la Selecció espanyola. Actualment, està sota les ordres de l'entrenador Hansi Flick, que hi confia per enfortir el migcamp del Barça.

La temporada passada, Gavi ha patit una greu lesió que va preocupar els seus seguidors. La seva presència a l'equip és essencial per al Barça en els propers matxs i ho serà durant tota la temporada. Ara ha tornat a ser notícia, no pas per un tema esportiu, sinó per un detall de la seva vida privada.

Un vídeo de Gavi amb la seva nòvia, Ana Pelayo, s'ha fet viral a les xarxes socials. A les imatges, se'ls veu compartint un moment afectuós en què s'abracen i es fan un petó. Ana Pelayo, jove coneguda a les xarxes socials, ha guanyat visibilitat entre els seguidors de Gavi gràcies a aquest gest d'afecte. La parella sembla que té una relació estable, i aquestes mostres d'afecte han generat diverses reaccions a internet.

El vídeo ha provocat una sèrie de comentaris, especialment entre els seguidors de l'andalús. Aquests li recorden els rumors sobre una suposada simpatia de Leonor de Borbó. Fa un temps, alguns mitjans van insinuar que Leonor tenia un interès especial a Gavi, cosa que va generar bromes. Mai no es va materialitzar res.

| YouTube: RTVE Noticias

Imatges que no agraden a la Princesa

Segur que les imatges no deu haver agradat aquells fans que idealitzen amb una relació entre tots dos. Aquells que volen que Gavi sigui el proper consort. L'amor i l'afecte entre Gavi i Ana Pelayo és real i tots dos han deixat clar que tenen una relació estable. Ara, els seguidors del jugador estan centrats en la seva recuperació i esperen veure'l aviat al camp. Són aliens a aquestes xafarderies i només esperen que l'andalús torni a brillar.

Títols amb el Barça i amb Espanya

LaLiga (2022-2023): Gavi va ser peça fonamental al centre del camp perquè el Barcelona es coronés campió de LaLiga la temporada 2022-2023.

Supercopa d'Espanya (2022-2023): A la mateixa temporada, el Barcelona també es va alçar amb la Supercopa d'Espanya, derrotant el Reial Madrid a la final.

Lliga de les Nacions de la UEFA (2022-2023): Amb la selecció absoluta d'Espanya, Gavi va aconseguir el seu primer títol internacional en guanyar la Lliga de les Nacions de la UEFA el 2023. Espanya es va imposar a la fase final del torneig i Gavi va tenir un paper molt important.

Eurocopa de 2024: Espanya aconsegueix per quarta vegada en la seva història el títol de l'Eurocopa després de guanyar 2-1 a Anglaterra. Gavi no va jugar, però hauria jugat. Li donem el títol amb aquest matís.