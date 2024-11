Va sortir al 'Cor de la Ciutat', ara és pintor i li passa això amb un quadre

per Sergi Guillén

'El Cor de la Ciutat' va ser una de les sèries més estimades de TV3. Durant gairebé deu anys, va narrar la vida quotidiana a un barri fictici de Barcelona, abordant temes actuals. La sèrie reflectia amb realisme els conflictes i les relacions humanes, convertint-se en un fenomen cultural a Catalunya.

'El Cor de la Ciutat' es va emetre del 2000 al 2009. Ambientada en un barri de Barcelona, reflectia la vida quotidiana dels seus habitants, abordant temes com la família, l'amistat i les relacions personals.

Al llarg dels gairebé deu anys d'emissió, la sèrie va ser un èxit d'audiència a Catalunya.La trama es va caracteritzar per personatges propers, representant els reptes i alegries de la vida en comunitat.

El seu repartiment va incloure actors reconeguts com Jordi Díaz i Mercè Sampietro, que van interpretar papers fonamentals a la història. La sèrie es destacava pel seu enfocament realista. Aconseguint connectar amb el públic a través d'històries quotidianes que abordaven temes com l'amor, els conflictes generacionals i la convivència al barri.

| TV3

El cas d'aquest actor

Molts dels seus actors van aconseguir gran popularitat, i alguns han seguit al món de l'espectacle. Tot i això, altres van prendre camins molt diferents, com és el cas d'Aleix Albareda, que va interpretar un paper a la sèrie i després es va dedicar a la pintura. Ara, Albareda ha viscut un episodi peculiar relacionat amb una de les seves obres, que va anar a parar a Wallapop.

Fa 26 anys, Albareda va donar un quadre titulat 'Taronges' a l'Església de Solsona. L'església li va demanar l'obra per decorar el despatx parroquial, on va estar exposada durant anys. Es tractava d'una pintura de tons càlids, on es representava una taula amb unes fruites i una cadira, una obra que encaixava a l'ambient de la parròquia escollida.

Tot i això, fa uns sis anys, l'església va decidir desfer-se d'alguns quadres, entre ells 'Taronges'. Un col·laborador de la parròquia es va quedar amb la pintura, sense fer cap pagament per ella. L'obra va passar de mans d'aquest col·laborador a una altra persona a causa d'una mudança.

El desenllaç de la situació

Finalment, aquesta darrera persona va decidir posar-la a la venda a Wallapop. Aleix Albareda va descobrir la situació a través de xarxes socials i va publicar la seva sorpresa a X (Twitter). En el seu missatge, va compartir la sorpresa per veure la seva obra en venda després d'haver-la donat anys enrere.

Va intentar contactar amb l'actual propietari per recuperar el quadre, oferint-lo recomprar. Tot i això, l'amo del quadre va rebutjar la proposta i va retirar l'anunci de Wallapop.

Aquest episodi curiós mostra l'inesperat recorregut d'una obra d'art i la sorpresa d'un artista en trobar la seva creació en una plataforma de segona mà. La història ha generat debat a les xarxes socials sobre el destí de les obres donades i el valor emocional que els artistes dipositen a les seves creacions.