Iker Jiménez i Carmen Porter interrompen les vacances amb un missatge molt urgent

El viatge de somni que Iker Jiménez i Carmen Porter estan fent al Japó ha pres un rumb totalment inesperat. La parella, que es trobava passant uns dies de desconnexió al país asiàtic, ha hagut de fer una pausa per compartir un missatge urgent.

Des d'un dels barris més transitats de Tòquio, Iker ha volgut relatar en primera persona com ha viscut aquesta complexa situació. La seva connexió en directe ha causat una onada de reaccions, on les seves paraules han estat interpretades com un intent d'aportar context a un succés d'escala global. Què ha passat exactament perquè el periodista s'hagués vist obligat a intervenir de manera tan urgent des de l'altra banda del món?

Iker Jiménez i Carmen Porter interrompen les seves vacances al Japó per enviar un missatge urgent

La tensió es va disparar quan un terratrèmol de magnitud 8,8 va sacsejar el sud de la península russa de Kamtxatka. Això va provocar una alerta de tsunami que es va estendre de seguida a diverses zones del Pacífic.

El Japó, un dels països potencialment més afectats, va activar els seus sistemes d'emergència. En qüestió d'hores, més de dos milions de persones van ser evacuades de zones costaneres, provocant un autèntic col·lapse a carreteres i estacions de tren.

Les autoritats locals van actuar amb celeritat, ordenant desallotjaments fins i tot en instal·lacions tan sensibles com la central de Fukushima. Encara amb el record del devastador tsunami del 2011 present, el país es va submergir en un estat d'alerta màxima. Entre els milers de turistes atrapats per aquesta situació hi havia Iker Jiménez i Carmen Porter.

Des del barri de Shinjuku, Iker Jiménez ha volgut llançar un missatge tranquil·litzador. "Soc a Shinjuku, que és una zona no llunyana de la Badia de Tòquio. És el lloc on han impedit acostar-se, diguem-ne a la gent, però la calma és gran", va explicar en la seva intervenció a En boca de todos.

La parella va viure de primera mà l'inici de l'alerta, cosa que els va portar a fer una pausa en les seves vacances. "Aquí estan molt acostumats al que són els tsunamis", va puntualitzar el periodista, deixant clar que, tot i la gravetat de la situació, els protocols d'actuació al Japó són eficients.

Tot i així, Iker no va minimitzar el que havia passat. "És veritat que un de 8,8 com el que hi ha hagut no es dona cada dia. És més, jo crec que mai n'he vist un d'aquestes característiques en l'escala de Richter", va confessar visiblement impressionat.

Tot i que qui ha pres la paraula públicament ha estat Iker, Carmen Porter ha estat al seu costat durant tot aquest episodi. La periodista, que també es troba al Japó, ha optat per mantenir un perfil més discret, però ha donat suport a cada intervenció del seu marit.

En el seu missatge, Iker també va fer referència a un punt especialment sensible. "A Fukushima, a la famosa central on el 2011 va passar el gran tsunami, encara hi ha una zona d'exclusió. Jo he estat no gaire lluny d'allà, i han evacuat la central, almenys durant unes hores, perquè hi havia un increment de 50 centímetres del nivell del mar", va explicar.

Aquesta declaració va reactivar el record d'un dels episodis més foscos de la història recent del Japó. La por que es repetís una tragèdia similar es palpava a l'ambient, tot i que les autoritats han assegurat que tot està sota control.

Un còmic japonès reviu la por amb una sorprenent profecia sobre el tsunami

Durant la seva intervenció, Iker Jiménez no va poder evitar referir-se a una coincidència que ha deixat bocabadats a molts. "Al Japó hi va haver una gran cancel·lació de viatges perquè una de les dones que fan còmics en va fer un l'any 1999 que es deia una cosa així com Els meus somnis", va relatar. Sembla que aquest còmic hauria predit diverses catàstrofes, inclosa la pandèmia del 2020 i problemes amb la central de Fukushima.

"Deia que al juliol del 2025 hi hauria un gran tsunami. Però és veritat que, pel que sembla, deia el dia cinc. Llavors, de moment, la profecia ha fallat i tant de bo segueixi fallant", va bromejar Iker, sense perdre de vista el component místic que li agrada abordar als seus programes.

De fet, aprofitant que era al Japó, va decidir comprar aquest còmic. "Tractes són tractes. A les meves mans el llibre visionari de la 'Nostradamus Japonesa', que ahir va ser portada als cinc continents", va escriure.

Iker Jiménez tranquil·litza els seus seguidors després de l'ensurt inicial a Tòquio

L'endemà, Iker va tornar a utilitzar les seves xarxes socials per informar sobre la situació: "Al Japó hi ha hagut retards en algunes estacions. A Tòquio no hi ha cap mena de mesura concreta. S'han pres algunes mesures a les zones cap al nord afectades per la localització geogràfica", va aclarir en un missatge que pretenia calmar els ànims dels seus seguidors.

Afortunadament, tot indica que tant ell com Carmen Porter estan sans i estalvis i podran reprendre el seu viatge amb normalitat. Tanmateix, aquest episodi ha deixat clar que fins i tot en vacances, Iker manté el seu compromís amb la informació, la comunicació i l'anàlisi rigorosa dels esdeveniments que sacsegen el món.

És indubtable que Iker Jiménez i Carmen Porter han viscut unes vacances marcades per la tensió i la incertesa. Des de Tòquio, han demostrat un cop més la seva vocació per informar, fins i tot en circumstàncies adverses. Mentre el Japó recupera la calma, el seu testimoni afegeix una dimensió humana i valenta a aquesta experiència extraordinària.