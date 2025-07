Iker Jiménez y Carmen Porter interrumpen sus vacaciones con un mensaje muy urgente

El viaje de ensueño que Iker Jiménez y Carmen Porter están realizando en Japón ha tomado un rumbo totalmente inesperado. La pareja, que se encontraba pasando unos días de desconexión en el país asiático, ha tenido que hacer una pausa para compartir un mensaje urgente.

Desde uno de los barrios más transitados de Tokio, Iker ha querido relatar en primera persona cómo ha vivido esta compleja situación. Su conexión en directo ha causado una oleada de reacciones, donde sus palabras han sido interpretadas como un intento por aportar contexto a un suceso de escala global. ¿Qué ha ocurrido exactamente para que el periodista se viera obligado a intervenir de forma tan urgente desde el otro lado del mundo?

Iker Jiménez y Carmen Porter interrumpen sus vacaciones en Japón para enviar un mensaje urgente

La tensión se disparó cuando un terremoto de magnitud 8,8 sacudió el sur de la península rusa de Kamchatka. Esto provocó una alerta de tsunami que se extendió de inmediato a varias zonas del Pacífico.

Japón, uno de los países potencialmente más afectados, activó sus sistemas de emergencia. En cuestión de horas, más de dos millones de personas fueron evacuadas de áreas costeras, provocando un auténtico colapso en carreteras y estaciones de tren.

Las autoridades locales actuaron con celeridad, ordenando desalojos incluso en instalaciones tan sensibles como la central de Fukushima. Aun con el recuerdo del devastador tsunami de 2011 presente, el país se sumió en un estado de alerta máxima. Entre los miles de turistas atrapados por esta situación se encontraban Iker Jiménez y Carmen Porter.

Desde el barrio de Shinjuku, Iker Jiménez ha querido lanzar un mensaje tranquilizador. "Estoy en Shinjuku, que es una zona no lejana de la Bahía de Tokio. Es el sitio donde han impedido acercarse, digamos a la gente, pero la calma es grande", explicó en su intervención en En boca de todos.

La pareja vivió de primera mano el inicio de la alerta, lo que les llevó a hacer una pausa en sus vacaciones. "Aquí están muy acostumbrados a lo que son los tsunamis", puntualizó el periodista, dejando claro que, pese a la gravedad de la situación, los protocolos de actuación en Japón son eficientes.

Aun así, Iker no minimizó lo ocurrido. "Es verdad que uno de 8,8 como el que ha habido no se da todos los días. Es más, yo creo que nunca he visto uno de esas características en la escala de Richter", confesó visiblemente impresionado.

Aunque quien ha tomado la palabra públicamente ha sido Iker, Carmen Porter ha estado a su lado durante todo este episodio. La periodista, que también se encuentra en Japón, ha optado por mantener un perfil más discreto, pero ha respaldado cada intervención de su marido.

En su mensaje, Iker también hizo alusión a un punto especialmente sensible. "En Fukushima, en la famosa central donde en el 2011 ocurrió el gran tsunami, todavía hay una zona de exclusión. Yo he estado no muy lejos de allí, y han evacuado la central, al menos durante unas horas, porque había un incremento de 50 centímetros del nivel del mar", explicó.

Esta declaración reavivó el recuerdo de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Japón. El miedo a que se repitiera una tragedia similar se palpaba en el ambiente, aunque las autoridades han asegurado que todo está bajo control.

Un cómic japonés reaviva el miedo con una sorprendente profecía sobre el tsunami

Durante su intervención, Iker Jiménez no pudo evitar referirse a una coincidencia que ha dejado boquiabiertos a muchos. "En Japón hubo una gran cancelación de viajes porque una de las mujeres que hacen mangas hizo uno en el año 1999 que se llamaba algo así como Mis sueños", relató. Al parecer, ese cómic habría predicho varias catástrofes, incluida la pandemia de 2020 y problemas con la central de Fukushima.

"Decía que en julio del 2025 iba a haber un gran tsunami. Pero es verdad que, al parecer, decía el día cinco. Entonces, de momento, la profecía ha fallado y esperemos que siga fallando", bromeó Iker, sin perder de vista el componente místico que le gusta abordar en sus programas.

De hecho, aprovechando que estaba en Japón, decidió comprar ese cómic. "Lo prometido es deuda. En mis manos el libro visionario de la 'Nostradamus Japonesa', que ayer fue portada en los cinco continentes", escribió.

Iker Jiménez tranquiliza a sus seguidores tras el susto inicial en Tokio

Al día siguiente, Iker volvió a utilizar sus redes sociales para informar sobre la situación: "En Japón ha habido retrasos en algunas estaciones. En Tokio no hay ningún tipo de medida concreta. Se han tomado algunas medidas en las zonas hacia el norte afectadas por la localización geográfica", aclaró en un mensaje que buscaba calmar los ánimos de sus seguidores.

Afortunadamente, todo indica que tanto él como Carmen Porter están a salvo y podrán retomar su viaje con normalidad. Sin embargo, este episodio ha dejado claro que incluso en vacaciones, Iker mantiene su compromiso con la información, la comunicación y el análisis riguroso de los acontecimientos que sacuden el mundo.

Es indudable que Iker Jiménez y Carmen Porter han vivido unas vacaciones marcadas por la tensión y la incertidumbre. Desde Tokio, han demostrado una vez más su vocación por informar, incluso en circunstancias adversas. Mientras Japón recupera la calma, su testimonio añade una dimensión humana y valiente a esta experiencia extraordinaria.