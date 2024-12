La idea boja que li donen a Nandu Jubany: 'No se m'havia passat pel cap'

per Sergi Guillén

Nandu Jubany és un dels xefs més reconeguts de Catalunya; al llarg de la seva carrera, ha apostat per reinventar la cuina tradicional catalana. Conegut per la seva capacitat d'innovar, Jubany fusiona l'essència dels plats de tota la vida amb propostes modernes i sorprenents. Aquesta habilitat l'ha convertit en un referent tant a Catalunya com fora de les seves fronteres.

El seu restaurant, Can Jubany, compta amb una estrella Michelin i és el lloc on mostra la seva mestria culinària. Allà, els comensals poden gaudir de plats que respecten la tradició, però sempre amb aquest toc especial que caracteritza la seva cuina.

Durant els últims anys, el xef també ha estat molt actiu a les xarxes socials. Les seves publicacions desperten la curiositat dels seus seguidors i serveixen d'inspiració per a altres cuiners i amants de la bona taula. En aquest context, sovint rep propostes sorprenents i comentaris enginyosos que no passen desapercebuts.

Croquetes de galets?

En una recent interacció a Twitter, Nandu Jubany va respondre a una idea que no havia considerat abans. Tot va començar amb la publicació d'una imatge de croquetes farcides de galets una proposta que va cridar molt l'atenció al públic.

| ACN

En veure aquesta imatge, un usuari va mencionar directament Jubany, suggerint una versió catalana d'aquest plat: croquetes farcides de galets. La reacció del xef va ser immediata i amb un toc de sorpresa.

"Croquetes de galets? No se m'havia passat pel cap", va escriure Jubany acompanyant les seves paraules amb un emoticona pensativa. Els seus seguidors no van trigar a reaccionar a aquesta ocurrència, que per a molts podria ser una veritable revolució a la cuina catalana.

La sopa de galets i les croquetes: dos clàssics nadalencs

Els galets són un dels elements més icònics de Nadal a Catalunya. Aquesta pasta de gran mida s'utilitza principalment en la tradicional sopa de galets, un plat que no falta en cap llar català durant les festes de fi d'any. Farcits de carn i servits en brou, els galets són un símbol de reunió familiar i de la cuina casolana catalana.

D'altra banda, les croquetes són un altre imprescindible en qualsevol celebració catalana. Ja siguin de pollastre, pernil o escudella, aquest plat agrada a grans i petits.

La possibilitat de fusionar aquests dos grans clàssics nadalencs, els galets i les croquetes, podria ser una idea genial per donar un gir modern a les receptes tradicionals.

La interacció a les xarxes socials ha deixat clar que les propostes innovadores no sempre venen dels grans xefs. De vegades, una simple idea pot convertir-se en un plat estrella. Ara només queda esperar si Nandu Jubany s'atrevirà a portar a la pràctica aquesta idea boja que tant ha donat de què parlar.