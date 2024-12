Neus Rossell revela la darrera bogeria woke: 'Els regals...'

Els més petits fan el compte enrere per rebre els seus regals. El Tió, el Pare Noel, els Reis Mags... Cada família celebrarà un dia. O diversos. O tots. Els que s'han portat bé tindran la compensació. Els més entremaliats rebran les seves dosis de carbó. Segur que alguns estaran preocupats per veure si són dels uns o dels altres fins a l'últim moment.

No ens enganyem. Els pares no regalaran carbó als fills. Com a màxim, carbó de sucre. El que es pot trobar a totes les botigues de llaminadures. Els mateixos pares que tenen la mateixa il·lusió (o més) que els nens durant aquestes dates. Compren regals pensant en la il·lusió dels més petits. I els amaguen. I els envolten, per generar emoció i sorpresa.

Fins fa poc. Perquè la darrera bogeria woke passa per no embolicar els regals. Diuen que genera ansietat als nens, nenes i nenes mentre els desenvolupen. És millor donar-los-hi directament, tant se val que vegin el que és.

Ho explica la mestra de primària i comunicadora, Neus Rossell. En un missatge publicat a les seves xarxes socials es fa ressò de la darrera percepció que tingut com a professional de l'ensenyament. Doncs es veu que hi ha un moviment que consisteix a no embolicar els regals perquè no saber què hi ha a dins genera ansietat. Som-hi.

Embolicar els regals de Nadal

El costum d'embolicar regals, ja sigui per Nadal, aniversari o altres celebracions, té un origen antic que ha evolucionat amb el temps. Tot i que avui dia ens resulta natural presentar un regal envoltat de paper decoratiu, la seva història té arrels culturals, pràctiques i simbòliques que han perdurat fins a l'actualitat.

La pràctica d'embolicar regals no és moderna; els seus orígens es remunten a les antigues civilitzacions d'Àsia i Egipte. A la dinastia Song de Xina, entre els segles X i XIII, existia el costum d'embolicar regals amb fukusa, peces de tela de seda que s'oferien en cerimònies formals. Aquests embolcalls servien no només per protegir el contingut, sinó també com a símbol de respecte i bon auguri. Al Japó, aquesta tradició ha perdurat fins a l'actualitat mitjançant el furoshiki, una tècnica per embolicar objectes amb teles reutilitzables. Aquest mètode és ecològic i artístic i reflecteix cura i atenció envers la persona que rep el regal.

Al món occidental, embolicar regals va sorgir inicialment com una necessitat pràctica. Al segle XIX, el paper de regal era principalment paper de seda o fins i tot diaris, utilitzats per protegir l'objecte i ocultar-ne el contingut. Als Estats Units, el concepte del paper de regal decoratiu es va popularitzar al començament del segle XX. El 1917, l'empresa dels germans Hall, fundadors de Hallmark, va començar a vendre paper amb dissenys cridaners després de quedar-se sense paper de seda durant el Nadal. Aquest nou paper decoratiu fou un èxit immediat, i des de llavors esdevingué un element imprescindible en celebracions i festivitats.

L'acte d'embolicar regals té un simbolisme important. D'una banda, amaga el contingut fins al moment de ser lliurat, creant expectació i sorpresa en qui el rep. També reflecteix dedicació i esforç, mostrant que la persona ha invertit temps a preparar alguna cosa especial. A més, l'embolcall afegeix un valor estètic i festiu i converteix l'obsequi en un símbol de la celebració. En moltes cultures, com a la japonesa, l'embolcall també té un significat profund, reflectint respecte i bons desitjos per a qui el rep.

Durant el Nadal i els aniversaris, embolicar regals ha esdevingut una part fonamental de la celebració. Per Nadal, l'embolcall reforça la màgia del moment. Els regals col·locats sota l'arbre amb papers decoratius de colors festius creen una atmosfera d'emoció especial. Als aniversaris, l'embolcall personalitza l'obsequi i ressalta la importància de l'ocasió, afegint-hi un toc decoratiu que reflecteix l'afecte amb què ha estat elegit.

Embolicar un regal, en lloc de lliurar-lo sense presentació, té diverses explicacions. La principal és l'efecte sorpresa que genera il·lusió i emoció. L'embolcall també embelleix el regal i el fa més especial, donant una presentació cuidada. Representa, a més, un acte de respecte i dedicació cap a la persona que el rep, mostrant que el regal no és una cosa improvisada. Finalment, perllonga el moment de lliurament, transformant-lo en un petit ritual ple d'emoció i expectativa.