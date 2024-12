La idea loca que le dan a Nandu Jubany: 'No se me había pasado por la cabeza'

Nandu Jubany es uno de los chefs más reconocidos de Catalunya; a lo largo de su carrera, ha apostado por reinventar la cocina tradicional catalana. Conocido por su capacidad de innovar, Jubany fusiona la esencia de los platos de toda la vida con propuestas modernas y sorprendentes. Esta habilidad le ha convertido en un referente tanto en Catalunya como fuera de sus fronteras.

Su restaurante, Can Jubany, cuenta con una estrella Michelin y es el lugar donde muestra su maestría culinaria. Allí, los comensales pueden disfrutar de platos que respetan la tradición, pero siempre con ese toque especial que caracteriza su cocina.

Durante los últimos años, el chef también ha sido muy activo en redes sociales. Sus publicaciones despiertan la curiosidad de sus seguidores y sirven de inspiración para otros cocineros y amantes de la buena mesa. En este contexto, a menudo recibe propuestas sorprendentes y comentarios ingeniosos que no pasan desapercibidos.

¿Croquetas de galets?

En una reciente interacción en Twitter, Nandu Jubany respondió a una idea que no había considerado antes. Todo comenzó con la publicación de una imagen de croquetas rellenas de galets una propuesta que llamó mucho la atención al público.

| ACN

Al ver esta imagen, un usuario mencionó directamente a Jubany, sugiriendo una versión catalana de este plato: croquetas rellenas de galets. La reacción del chef fue inmediata y con un toque de sorpresa.

"¿Croquetas de galets? No se me había pasado por la cabeza", escribió Jubany acompañando sus palabras con un emoticono pensativo. Sus seguidores no tardaron en reaccionar a esta ocurrencia, que para muchos podría ser una verdadera revolución en la cocina catalana.

La sopa de galets y las croquetas: dos clásicos navideños

Los galets son uno de los elementos más icónicos de la Navidad en Catalunya. Esta pasta de gran tamaño se utiliza principalmente en la tradicional sopa de galets, un plato que no falta en ningún hogar catalán durante las fiestas de fin de año. Rellenos de carne y servidos en caldo, los galets son un símbolo de reunión familiar y de la cocina casera catalana.

Por otro lado, las croquetas son otro imprescindible en cualquier celebración catalana. Ya sean de pollo, jamón o cocido, este plato gusta a grandes y pequeños.

La posibilidad de fusionar estos dos grandes clásicos navideños, los galets y las croquetas, podría ser una idea genial para dar un giro moderno a las recetas tradicionales.

La interacción en redes sociales ha dejado claro que las propuestas innovadoras no siempre vienen de los grandes chefs. A veces, una simple idea puede convertirse en un plato estrella. Ahora solo queda esperar si Nandu Jubany se atreverá a llevar a la práctica esta idea loca que tanto ha dado de que hablar.