Ho explica Francesc Mauri: El rescat d'un automobilista afectat per la DANA

Com no podia ser altrament, la DANA va complir ahir la seva amenaça i va causar episodis de molt ensurt en algunes zones de Catalunya. Per exemple, Alcanar, una de les localitats més afectades, va veure com els seus carrers i artèries principals quedaven àmpliament negades. Per això, va ser necessari que els habitants, tal com els havien recomanat les autoritats, es resguardessin a pisos superiors.

L'actuació de totes les parts, tant de les mateixes autoritats com de la població, va ser impol·luta i gràcies a això no es va produir cap accident de gran envergadura. L'únic petit ensurt el va protagonitzar un conductor que es desplaçava per l'N-340 en el moment que aquesta via adjacent amb el barranc de les Forques va ser sorprès per un embassament. El cotxe va quedar atrapat a l'aigua i els cossos d'emergència van anar fins al lloc per auxiliar els passatgers.

| ACN

Afortunadament, tot va quedar en un ensurt i no es va haver de lamentar res més enllà d'aquest petit rescat. El meteoròleg Francesc Mauri va compartir al perfil de X (anteriorment Twitter) l'estat d'aquesta carretera i part de l'actuació policial. Cal recordar que a Alcanar, lloc dels fets, s'hi va acumular una enorme quantitat d'aigua.

En concret, van ser 43,2 litres per metre quadrat en només mitja hora, 22,9 dels quals en deu minuts. Van ser estones de molta por en aquesta localitat del sud de Tarragona, però finalment les pluges van cedir i avui ja campa la calma. De fet, per a la jornada d'aquest dijous 14 de novembre es preveu un dia tranquil, a estones fins i tot assolellat, i amb temperatures oscil·lants entre els 16 i els 10 graus.

Obeir les autoritats, clau

Davant d'un episodi de fortes pluges i inundacions, seguir les recomanacions meteorològiques és fonamental per garantir la seguretat de les persones i minimitzar els danys materials. Les autoritats i els organismes de protecció civil emeten alertes amb informació sobre el desenvolupament de la situació i les zones més vulnerables, indicant possibles restriccions de mobilitat, consells d'autoprotecció i advertiments d'evacuació.

Durant aquests episodis, les precipitacions intenses poden causar crescudes de rius i desbordaments, afectant habitatges, carreteres i altres espais públics. Ignorar aquestes recomanacions augmenta el risc d'accidents i emergències. La inundació de vies, per exemple, pot deixar vehicles atrapats, posant en perill la vida dels ocupants i complicant la feina dels serveis d'emergència. A més, transitar per camins inundats o ignorar les àrees de risc establertes per les autoritats pot derivar en rescats que requereixen recursos significatius, reduint la capacitat de resposta en altres emergències.