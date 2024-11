'Com si fos ahir' del 14 de novembre: La Sílvia es posa a la gola del llop

El penúltim capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ arriba amb tres trames. I a totes tres hi ha tensions, com passa darrerament. De fet el capítol d’avui ha acabat amb una discussió entre el Joel i la seva mare, la Isabel. Ell està espantat pel que el seu pare li pugui fer al seu germà i li retreu a la seva mare com l’encobria quan l’Esteve el maltractava. Una trama que farà patir als seguidors de ‘Com si fos ahir’ durant les properes setmanes.

La tieta Matilde serà enterrada properament

Aquest dijous veurem que la tieta Matilde ja pot ser enterrada. La funerària així li diu via trucada telefònica però ella es queda preocupada perquè no li avancen res de l’autòpsia. Tot i que ella no va fer res i la mort de la Matilde va ser natural, té por que no surti alguna cosa irregular.

Finalment, però, es confirma que els resultats de l'autòpsia han sortit bé. Més tard, la Lídia es presentarà a casa de la Gina per carregar contra la seva cosina. Finalment la Gina se sent culpable i decideix compensar-la. Tenint en compte el caràcter que tenen les dues cosines, especialment la Lídia, els problemes tot just acaben de començar.

L'intent de la Sílvia per recuperar el Francesc

Per altra banda, la Sílvia vol arreglar les coses amb el Francesc. Li explica a l’Ivan i ell li comenta que ja li va dir que estava jugant amb foc. Contra tot pronòstic, la Sílvia acaba estovant el Francesc, que accepta fer el viatge de Cap d'Any amb la Neus – que també hi ha insistit - i el Miqui. Sembla que els pot anar bé. O això es pensa el Francesc, que desconeix totalment que el Pacman és el Miqui, el seu cunyat.

L'excusa de la Korinna

Finalment, el Marc explica a la Korinna que el Marcel s'ha enamorat d'ella. La noia abandona el projecte amb el Marcel explicant-li una mentida. El Marc guanya. Recordem que el Marc juga brut ja que a ell li agrada la Korinna. Què farà el Marcel quan sàpiga com ha actuat el seu germà?

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 14 de novembre de 2024?

L’episodia d’aquest dijous de ‘Com si fos ahir’ començarà a l’hora habitual. En concret ho farà a les quatre i cinc de la tarda. Segons la programació oficial de TV3 tindrà una durada, comptant la pausa publicitària, de quaranta-dos minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat. A la plataforma també el podràs mirar en qualsevol moment un cop s’hagi penjat.