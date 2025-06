Helena Garcia Melero i Júlia Peguera: La imatge més sorprenent en una pausa

Les xarxes socials tornen a ser l'escenari on les estrelles de la televisió catalana comparteixen moments inesperats i reveladors. Si bé estem acostumats a veure-les en pantalla transmetent professionalitat i energia, rarament els espectadors tenen l'oportunitat de fer una ullada als moments més distesos que es viuen darrere de càmeres.

Aquesta setmana, una simple pausa publicitària s'ha convertit en l'anècdota més comentada entre els seguidors de TV3 gràcies a una fotografia que, en qüestió d'hores, ha provocat una onada de reaccions.

No és la primera vegada que els rostres més carismàtics de la televisió aprofiten les xarxes per apropar el seu costat més humà als seguidors. Tanmateix, la complicitat que han mostrat Helena Garcia Melero i Júlia Peguera a la darrera imatge publicada per Peguera al seu compte d'Instagram ha donat peu a tot tipus de comentaris, especulacions i, sobretot, una onada d'afecte i admiració.

| TV3, @visitcadaquesoficial

A les pauses del Tot es Mou passen moltes coses

Tot va començar quan Júlia Peguera, reportera i presentadora en auge a TV3, va decidir compartir una instantània capturada en ple Estudi de Televisió durant la pausa publicitària del programa. A la imatge, se la pot veure asseguda al costat d'Helena Garcia Melero, una de les presentadores més veteranes i estimades de la cadena. Totes dues posen somrients, entrellaçant braços i mostrant una naturalitat poc habitual en els entorns televisius, on tot sol estar mesurat al mil·límetre.

La fotografia, lluny de ser una imatge promocional, transmet autenticitat i proximitat. Peguera va acompanyar la publicació amb un breu però significatiu comentari: “A la pausa per la publi 💗”, deixant clar que es tracta d'un d'aquells instants espontanis que només sorgeixen entre companys que s'entenen a la perfecció.

La reacció dels seguidors no es va fer esperar: en poques hores la imatge acumulava centenars de comentaris i milers de ‘m'agrada’, situant-se entre les publicacions més populars del dia en l'entorn televisiu català.

| TV3

Reaccions a les xarxes socials

La imatge s'ha fet viral i ha estat aplaudida pels seus fans. N'hi ha prou amb fer una ullada als comentaris de la publicació per comprovar l'admiració que desperten totes dues presentadores entre els seus seguidors i col·legues. Comentaris com “Guapíssimes”, “Que grans sou” o una sèrie d'emoticones de cors i cares somrients han inundat la publicació, incloent-hi missatges d'altres professionals del sector i rostres reconeguts de TV3.

En l'àmbit televisiu, la imatge s'ha interpretat com un recordatori de la importància del treball en equip i la complicitat genuïna entre generacions. No han faltat les comparacions amb altres tàndems mítics de la cadena, ni els gestos a moments anteriors en què Melero i Peguera ja van demostrar tenir una química especial davant i darrere de les càmeres.

A les xarxes, la publicació de Peguera ha generat també cert debat sobre el paper de les dones a la televisió catalana, destacant el referent que suposen figures com Melero per a les noves generacions de comunicadores. Alguns usuaris han recordat altres moments en què totes dues han coincidit en pantalla, remarcant l'evolució professional de Peguera i el suport de Melero en els seus primers passos a TV3.

Una foto amb un missatge clar: canvi de generació a TV3

De vegades, una simple imatge diu més que mil paraules. En aquest cas, la fotografia publicada per Júlia Peguera ha aconseguit unir seguidors de diferents generacions i tornar a situar TV3 al centre de la conversa mediàtica, no per una polèmica, sinó per un gest sincer i espontani. Serà aquest l'inici de noves col·laboracions més enllà de les càmeres? Veurem pròximament Melero i Peguera compartint nous reptes professionals?