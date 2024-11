La grollera excusa de Letícia Ortiz per no convidar la seva germana a l'aniversari de Leonor

per Sergi Guillén

Telma Ortiz, germana de la Reina Letícia, no ha estat convidada a l'aniversari de la Princesa Leonor, una celebració que semblava, a priori, l'oportunitat perfecta per reunir la família. Tot i això, el distanciament entre les dues germanes sembla ser més profund del que la Casa Reial volgués admetre. I ha derivat en una decisió que ha sorprès tant el cercle íntim de la família Ortiz com el públic.

Segons s'ha informat, la raó oficial de l'absència de Telma a l'esdeveniment seria evitar una reunió multitudinària respecte a totes les víctimes de la recent DANA. Que ha deixat greus conseqüències a diverses zones d'Espanya.

L'excusa, que justifica la manca de convidats per mantenir un ambient sobri en senyal de respecte, ha generat més dubtes que respostes. No és cap secret que, malgrat la proximitat geogràfica de les germanes, la seva relació s'ha deteriorat en els darrers anys. En gran part degut a situacions personals i familiars que es remunten a moments difícils i disputes sentimentals.

La complicada relació entre Telma i Letícia Ortiz

En els primers anys de Letícia a la Casa Reial, la relació amb Telma va ser de gran suport i complicitat. Especialment després de la mort de la seva altra germana, Erika Ortiz, el 2007.

Totes dues van mantenir lligams estrets que semblaven sòlids, malgrat les diferències en els seus estils de vida. Amb el temps, però, aquestes diferències han augmentat, i diversos conflictes han fet que l'enllaç es refredi notablement.

| ACN

Un dels episodis més impactants en la relació de les germanes va ser el suposat romanç de Letícia amb Jaime del Burgo, exmarit de Telma. Aquesta situació, en què suposadament Telma va cedir a les peticions de la seva germana.

Per mantenir una relació discreta amb Del Burgo, va deixar totes dues marcades i va danyar el seu vincle de forma greu. Des de llavors, la distància entre elles sembla haver-se fet insalvable, malgrat algunes trobades familiars esporàdiques.

Una excusa poc convincent

La versió oficial que la Família Reial no desitjava una gran celebració a causa de les devastadores conseqüències de la DANA resulta dubtosa per als que coneixen el llarg rerefons familiar. La Reina Letícia,coneguda pel seu caràcter reservat i rigorós, ha demostrat en diverses ocasions un control molt ferri sobre el cercle que envolta les seves filles, Leonor i Sofia.

Això ha derivat en una relació gairebé inexistent entre les joves i la seva família materna. L'àvia de les nenes, Paloma Rocasolano, és pràcticament l'única connexió regular de les princeses amb els Ortiz Rocasolano. Excloent d'aquesta relació altres familiars, com Telma i les seves nebodes.

És evident que, més enllà de la justificació oficial, hi ha raons d'índole personal que van motivar aquesta exclusió de Telma Ortiz de l'aniversari de Leonor. Els esdeveniments climàtics, encara que tràgics, no són suficients per explicar l'absència de la germana de Letícia. I l'elecció d'argumentar sobre la base de la DANA sembla més aviat un intent de maquillar els conflictes interns que la Casa Reial prefereix mantenir lluny de la llum pública.