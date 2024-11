La cantant Samantha esclata després de la DANA: 'Ara és el moment...'

per Sergi Guillén

Samantha Gilabert, coneguda per la seva participació a 'Operación Triunfo 2020', és una de les cantants valencianes que ha conquistat el públic amb el seu talent i la seva veu única. Des de la sortida del programa, Samantha ha continuat creixent com a artista, llançant la seva pròpia música i connectant amb els seus seguidors a través del seu estil autèntic i compromès.

La cantant no només s'ha destacat a l'àmbit musical. Sinó que també ha estat una veu de suport i solidaritat en diversos moments molt importants, mostrant sempre un gran afecte i respecte per la seva terra natal, València.

Les seves paraules sobre la DANA

Recentment, Samantha ha tornat a capturar l'atenció del públic, aquesta vegada per les paraules emotives i contundents en un programa de televisió. En què va parlar sobre la situació a la seva comunitat després de la devastadora DANA que ha afectat diverses regions d'Espanya, incloent-hi València.

| @_samantha

Amb llàgrimes i una veu carregada de pura emoció, la cantant valenciana va agrair a totes les persones que han estat ajudant a les tasques de rescat i neteja. I va llançar un missatge clar i fort sobre la gravetat del que estan vivint a la seva terra.

"El que està passant és més greu del que s'està veient, és immens. És que no us podeu fer una idea, tinc amics allà ajudant, és increïble", va expressar Samantha en directe. La cantant va destacar la importància de l'ajuda que estan rebent des de diferents punts d'Espanya i d'Europa, agraint el suport incondicional en aquests moments tan difícils.

A més, no va dubtar a enviar un missatge d'alerta a tots aquells que poguessin estar pensant a acostar-se a les zones afectades. "A totes les persones que esteu pensant a anar-hi, cuideu-vos molt. Guants, màscara, perquè allò ara mateix és un niu d'infeccions".

El públic va respondre amb una gran ovació, mostrant el seu suport a les paraules de Samantha, visiblement emocionada en parlar sobre la situació que travessa la seva volguda terra natal. Al mateix programa, Miki Núñez, un altre exconcursant d''Operación Triunfo', també es va sumar al missatge de suport, enviant paraules d'alè per a totes les persones afectades per la DANA. L'equip del programa es va unir al moment emotiu, transmetent solidaritat i empatia cap al País Valencià.

Les paraules de Samantha no només van ressonar al plató, sinó que ràpidament es van viralitzar a les xarxes socials. Molts usuaris van agrair a la cantant per la seva valentia en expressar allò que moltes persones senten en aquest moment d'incertesa.

En una piulada compartida per un usuari de Twitter, Samantha és citada dient: "Ara no és hora, però, quan calgui, els valencians i les valencianes demanarem responsabilitats polítiques". Aquest missatge va ser aplaudit per seguidors de diferents parts d'Espanya, que van valorar-ne el compromís i la sinceritat.