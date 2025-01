Presentador de TV3 dels 90: Reapareix amb 66 anys, gairebé no ha canviat

per Pol Nadal

Quan es parla de la programació vespertina o nocturna de TV3 durant la dècada dels 90, és inevitable recordar la franja de l'‘access prime time’, aquella abansala a l'informatiu de la nit que solia reunir bona part de l'audiència que acabava d'arribar de treballar. Va ser l'època en què es va experimentar amb nombrosos formats d'entreteniment, des de concursos i humor fins a magazins diaris que, anys després, s'han convertit en veritables clàssics de la cadena catalana.

Entre aquells programes emblemàtics destaca Bonic vespre, estrenat el 1996 i produït per El Terrat, la productora d'Andreu Buenafuente. Aquella aposta comptava amb un tàndem molt peculiar de copresentadors: Xavier Graset i Frederic Porta.

Avui, gairebé tres dècades després, Graset condueix un nou espai —La selva— mentre que Porta s'ha convertit en un reconegut expert en la història del FC Barcelona. El seu retorn a la graella de TV3, convidat per Helena Garcia Melero per parlar dels 125 anys del Barça, ha causat sorpresa: als seus 66 anys, el periodista conserva pràcticament inalterada la seva imatge, amb aquell inconfusible timbre de veu i el carisma que el va caracteritzar als anys noranta.

El record de ‘Bonic vespre’

Aquell magazín d'humor i informació, emès en la franja prèvia al Telenotícies Nit, va suposar un alè d'aire fresc a la televisió catalana. Bonic vespre combinava entrevistes, monòlegs i seccions amb col·laboradors i rostres habituals de l'època.

Frederic Porta i el FC Barcelona

Actualment, Frederic Porta s'ha especialitzat en un terreny molt diferent al d'aquells anys de copresentador amb Graset: és un dels historiadors de referència sobre el FC Barcelona. De fet, la invitació d'Helena Garcia Melero al plató de Tot es mou per tractar el 125 aniversari del club va permetre a l'audiència retrobar-se amb un rostre que, segons molts, amb prou feines ha envellit.

“Sempre va tenir aquella veuassa carismàtica i una presència molt reconeixible”, comentaven els seguidors de TV3 a les xarxes socials, sorpresos de com de poc ha canviat Porta des de 1996. La seva trajectòria com a periodista esportiu l'ha portat a participar en programes i tertúlies sobre el Barça, mantenint un vincle que, després del seu pas per Bonic vespre, el va allunyar temporalment de la primera línia televisiva.

El seu retorn al ‘Tot es Mou’ ha evidenciat que malgrat tenir 66 anys està en plena forma. No sembla l'edat que té. A les xarxes socials, tothom ha dit el mateix.