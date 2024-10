La polèmica paella de Dabiz Muñoz amb un aliment estrany: Cristina Pedroche el defensa

Dabiz Muñoz, conegut pel seu enfocament avantguardista a la cuina, ha tornat a ser el centre d'una controvèrsia després de compartir una recepta de paella que incloïa un ingredient inesperat: pollastre fregit. Aquest plat ha provocat una allau de crítiques, sobretot per part de puristes de la gastronomia, especialment de la comunitat valenciana, que consideren la inclusió del pollastre fregit com un sacrilegi a la recepta tradicional de la paella.

L'enrenou va ser tan gran que fins i tot es va esmentar al programa Zapeando, on Cristina Pedroche, esposa de Muñoz, no va dubtar a sortir en defensa del seu marit i de la creació culinària. Al programa, Pedroche va afirmar que la paella de Dabiz va ser "la millor que ha fet" i la millor que ella mateixa havia provat. Tot i això, ha estat curosa en destacar que ha dit "paella" i no "paella valenciana", per evitar més crítiques. Tot i la seva defensa, molts a les xarxes socials van continuar criticant la versió de Muñoz, al·legant que la paella tradicional no admet aquests tipus d'innovacions.

Pedroche va reconèixer que, al principi, també es va sorprendre en veure el pollastre fregit com a part del plat, admetent que no entenia el propòsit de l'ingredient. Tot i això, després de provar-ho, va afirmar que el resultat va ser deliciós, cosa que demostra que, encara que pugui semblar una addició poc ortodoxa, va aconseguir l'objectiu de sorprendre i satisfer.

Dabiz Muñoz, un toc diferencial

L'ús d'ingredients poc convencionals en plats tradicionals és una pràctica habitual a la cuina de Dabiz Muñoz, que no té por de trencar amb les normes establertes a la recerca de noves experiències gastronòmiques. Tot i això, aquesta paella amb pollastre fregit ha tocat un nervi sensible entre els amants de la paella tradicional, que no consideren apropiat afegir ingredients aliens a la recepta original.

Els seguidors valencians van ser alguns dels més crítics, arribant a fer servir frases iròniques com "Si això és paella, jo sóc Enrique Ponce", en clara referència al que consideren una falta de respecte cap a un dels plats més representatius de la seva cultura. També hi va haver comparacions jocoses, com "La paella porta xocolata, però la truita no porta ceba", cosa que ressalta l'humor amb què alguns van abordar la situació, encara que amb una clara crítica implícita.

Tot i la polèmica, tant Muñoz com Pedroche estan acostumats a bregar amb les crítiques i han defensat més d'una vegada la llibertat creativa a la cuina. Per a ells, la cuina no ha de tenir límits ni estar encotillada per les normes, i és precisament aquesta filosofia la que ha portat Dabiz Muñoz a convertir-se en un dels xefs més influents i guardonats a nivell mundial.