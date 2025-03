Gir de 180 graus en la relació de Felip VI amb el seu pare Joan Carles I

La relació entre el rei Felip VI i el seu pare, el rei emèrit Joan Carles I, ha experimentat alts i baixos al llarg dels anys. No obstant això, un recent gest del monarca podria indicar un acostament significatiu. Aquest dimecres, Felip VI va agafar un vol cap a Ginebra per reunir-se amb el seu pare, en una trobada que ha captat l'atenció de mitjans i ciutadans per igual.

Canvi en la relació

La matinada del passat dimecres, el rei Felip VI va emprendre un viatge inesperat cap a Ginebra, Suïssa, per trobar-se amb el seu pare, Joan Carles I. Aquest moviment, que no estava previst a l'agenda oficial del monarca, ha estat interpretat com un senyal de reconciliació entre ambdós.

Segons fonts properes a la Casa Reial, la trobada va ser motivada per un avís d'urgència de les germanes del rei, les infantes Elena i Cristina, que van alertar sobre la salut de l'emèrit.

| Casa Real

La relació entre pare i fill ha estat marcada per tensions en els últims anys, especialment després de l'abdicació de Joan Carles I el 2014 i el seu posterior exili voluntari a Abu Dhabi el 2020. Aquest distanciament s'ha vist reflectit en l'escassa interacció pública entre ambdós i en les decisions de Felip VI de distanciar-se de les controvèrsies que han envoltat el seu pare.

Silenci oficial

Fins al moment, la Casa Reial no ha emès un comunicat oficial sobre aquesta trobada. No obstant això, fonts properes asseguren que la reunió va ser de caràcter privat i que ambdós monarques van aprofitar l'ocasió per acostar-se i enfortir llaços familiars.

Aquest acostament es produeix en un context en què Joan Carles I ha manifestat el seu desig de tornar a Espanya de forma permanent. En els últims mesos, l'emèrit ha incrementat les seves visites a Sanxenxo, a Pontevedra, i ha expressat la seva intenció de passar més temps en territori espanyol. No obstant això, el seu retorn definitiu continua sent un tema delicat, tant per a la Casa Reial com per a l'opinió pública.

| Casa Real, XCatalunya

Per la seva banda, Felip VI ha mantingut una postura ferma pel que fa a la transparència i la renovació de la monarquia espanyola. Des del seu ascens al tron, ha implementat mesures per distanciar-se de les polèmiques que han afectat el seu pare i ha treballat per enfortir la imatge de la institució. Aquesta trobada a Ginebra podria ser un pas cap a la reconciliació familiar, però també planteja interrogants sobre com es gestionarà la figura del rei emèrit en el futur.

La societat espanyola observa amb atenció aquests moviments, conscients que la relació entre Felip VI i Joan Carles I no només afecta la dinàmica familiar, sinó també la percepció pública de la monarquia. Aquest gir de 180 graus en la seva relació podria marcar un nou capítol en la història recent de la Casa Reial.

Serà aquesta trobada l'inici d'una nova etapa per a la família reial espanyola? Difícil. Es tracta d'una família amb molts problemes. Alguns fins i tot la qualifiquen de desestructurada. I les lluites de poder són molt elevades.