L'avís de Felip VI a Leonor...i no li va fer cas: Les conseqüències

La princesa Leonor, hereva al tron espanyol, ha iniciat una travessia formativa a bord del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano. Aquest viatge, que la portarà per diverses nacions americanes, ha generat preocupació a la Casa Reial a causa dels desafiaments que ha afrontat la jove durant la navegació.

El problema de les fotos

Des de l'inici del seu periple marítim, la princesa ha experimentat dificultats de salut. Durant les primeres setmanes en alta mar, Leonor va patir intensos marejos i episodis de vòmits a causa del constant moviment de l'embarcació.

Aquesta situació li va impedir assistir a algunes classes i, en diverses ocasions, va haver d'acudir a l'equip mèdic del vaixell per rebre tractament amb biodramina, un medicament per combatre el mareig. A més, en una de les seves parades a l'Uruguai, es van poder veure alguns blaus als seus braços, producte de caigudes dins de l'embarcació causades pel violent onatge.

| Casa Real, Tookapic

Davant d'aquests incidents, el rei Felip VI i la reina Letícia van sol·licitar que la princesa quedés exempta de futures vigilàncies nocturnes, ja que no podien exposar-la a més riscos innecessaris. Al cap i a la fi, ella és la futura reina d'Espanya i la seva seguretat és una prioritat.

A més, la princesa i els seus companys van afrontar una situació inesperada en desembarcar al port de Punta Arenas, Xile, dos dies abans del previst. Una tempesta va obligar els estudiants a prendre mesures extremes i realitzar maniobres que van modificar el cronograma previst.

Declaracions oficials i reaccions

La Casa Reial ha mostrat la seva preocupació per la salut i seguretat de la princesa durant aquesta travessia. El rei Felip VI es va veure obligat a intervenir pels problemes greus en la salut de la princesa Leonor.

| Casa Real, Syda Productions, XCatalunya

Per la seva banda, el rei emèrit Joan Carles I, tot i estar preocupat per la salut de la seva neta, ha estat clar: Leonor ha de seguir endavant i completar la seva formació sense interrupcions. Per a ell, és fonamental que la princesa demostri la seva fortalesa i afermi la seva imatge com a futura reina d'Espanya.

La princesa Leonor continua la seva travessia amb destinacions exigents per davant, com el creuament del cap d'Hornos, conegut per les seves condicions extremes. Aquest viatge és una oportunitat per al desenvolupament personal i professional de la princesa, i servirà per projectar la imatge d'Espanya a l'estranger i estrènyer llaços amb altres països.

La Casa Reial segueix de prop l'evolució de la princesa i ha reforçat les mesures de seguretat per protegir la seva privacitat i benestar durant aquest període formatiu.