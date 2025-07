Gir de 180 graus a la Pilota d'Or: Lamine Yamal, beneficiat

per Joan Grimal

A diferència d'anys anteriors, no hi ha un clar favorit després d'una temporada plena de girs inesperats, títols repartits i jugadors brillants a tots els racons d'Europa. Si bé el Paris Saint-Germain partia amb avantatge després de conquerir la UEFA Champions League, la recent derrota a la final del Mundial de Clubs ha desestabilitzat les travesses.

El jove prodigi del FC Barcelona Lamine Yamal ha signat un curs espectacular, assumint un rol protagonista en un dels equips més competitius del continent. Amb només 17 anys, ha demostrat una maduresa futbolística que desafia totes les expectatives.

Dembélé perd força en el moment clau

Fins fa poc, Ousmane Dembélé era el principal favorit. Les seves xifres amb el PSG, especialment a la Ligue 1, eren impressionants: gols, assistències i una influència constant en l'atac parisenc. Tanmateix, les crítiques han arribat per la seva discreta participació en els partits més importants. A les semifinals de la Champions o a la final del Mundial de Clubs, el seu impacte va ser limitat.

| Canva

A més, la percepció que ha brillat en una lliga de menor exigència com la francesa, sumat al desastre del PSG davant el Chelsea al Mundial de Clubs, ha debilitat la seva candidatura. El que semblava un trofeu gairebé assegurat ha fet un tomb inesperat.

Vitinha, una altra sorpresa al PSG

En el conjunt parisenc també ha destacat Vitinha, un dels motors de l'equip i peça clau en els esquemes de Luis Enrique. La seva evolució ha estat meteòrica, fins al punt que molts ja el consideren entre els millors migcampistes del planeta. Tot i així, continua estant un esglaó per sota d'altres pel que fa a projecció mediàtica.

| Canva

Per això, encara que els focus semblaven apuntar tots a París, la porta ha quedat entreoberta per a altres candidats… i és aquí on irromp amb força el nom de Lamine Yamal.

El Barça brilla… i Yamal lidera

El FC Barcelona ha completat una temporada excel·lent, en què va conquerir LaLiga, la Supercopa d'Espanya i la Copa del Rei. Només la Champions se li va escapar, i per ben poc, en unes dramàtiques semifinals davant l'Inter de Milà. En aquest context d'èxit col·lectiu, diversos jugadors han brillat, però cap com Lamine Yamal.

Després de la sortida de Dembélé al PSG, va ser precisament Yamal qui va ocupar el seu lloc a la banda dreta del Barça. No només ho va fer sense tremolar, sinó que va convertir aquesta responsabilitat en una plataforma per exhibir el seu talent al món. Els seus driblatges, assistències i gols en partits clau l'han convertit en un dels noms de l'any.

Cuando un niño de 17 años dejó en ridículo a todos los candidatos al BALÓN DE ORO

El Mundial de Clubs, clau per a la Pilota d'Or

La final del Mundial de Clubs era la gran oportunitat de Dembélé per consolidar-se com el principal candidat a la Pilota d'Or. Tanmateix, el Chelsea li va aigualir la festa i, amb això, va deixar la cursa molt més oberta. Aquesta derrota del PSG no només ha fet mal a Dembélé, sinó que ha enfortit els seus rivals directes.

Yamal, que no va participar al torneig, s'ha beneficiat indirectament del resultat. Avui dia, el barcelonisme somia veure com el seu nou ídol aixeca el guardó més prestigiós del futbol individual. I encara que queda camí per recórrer, una cosa és clara: Lamine Yamal ja és candidat real a la Pilota d'Or.