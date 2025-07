Gir de 180 graus a l'empresa de Cristina Serra, ex de Pep Guardiola

per Pol Nadal

Abans d'analitzar en profunditat aquesta novetat, convé situar-la en el context actual del sector de la moda i de l'ecosistema empresarial de Barcelona i Manresa. Mentre la recuperació postpandèmia segueix impulsant el comerç de proximitat, moltes marques tradicionals aposten per fusionar llegat i innovació. Les petites botigues multimarca, com Serra Claret, destaquen en aquest panorama per la seva connexió amb el disseny local i l'herència històrica.

En paral·lel, en l'entorn de Guardiola i la seva família, el focus mediàtic segueix centrat en l'evolució dels negocis vinculats a Cristina Serra i la seva germana Judith, especialment després de la seva separació.

Canvi oficial en l'estructura societària de Serra Claret

L'11 de juliol de 2025 passat, el Butlletí Oficial del Registre Mercantil va fer públic que Crisuco SCP, la societat civil que gestionava Serra Claret, s'ha transformat en la societat limitada “Serra Claret SL”. Aquest moviment és clau: mentre l'empresa civil (SCP) no tenia personalitat jurídica, vinculava el patrimoni personal de les sòcies a possibles deutes. La transició a SL protegeix aquest patrimoni i concedeix més flexibilitat per a l'expansió i gestió corporativa.

L'administradora única registrada és Judith Serra, germana de Cristina, després d'inscriure's oficialment el càrrec el 4 de juliol de 2025 a ElNacional.cat. Tot i que el registre no esmenta en quin rol formal queda Cristina, fonts properes confirmen que segueix sent copropietària i activa en el negoci.

Dos botigues emblemàtiques i un llegat de gairebé un segle

Serra Claret manté dos establiments operatius: el de Provença, a Barcelona, i el d'Àngel Guimerà a Manresa. Cal recordar que el 2023 va tancar la seva botiga original al Born de Manresa, un moviment que va reflectir la crisi comercial d'aquell entorn històric.

Des dels seus orígens com a sastreria el 1933 —de la mà de Josep Serra Claret—, l'empresa ha evolucionat amb la introducció de moda masculina i femenina. En els anys recents, Cristina i Judith han incorporat marques emergents de primera línia, mantenint viva una tradició familiar de gairebé 100 anys.

Què implica aquesta reestructuració per al futur

El pas de SCP a SL implica diversos beneficis estratègics. Primer, limita la responsabilitat personal de les sòcies. Segon, afavoreix l'obtenció de finançament i inversió per a possibles projectes d'expansió o diversificació. Tercer, unifica la marca legal amb la comercial, reforçant la identitat corporativa.

Aquest moment coincideix amb un rebrot d'atenció mediàtica sobre Cristina Serra, especialment després de la seva separació de Pep Guardiola el gener de 2025 i el seu aparent distanciament inicial. En aquest context, Jamaica – perdó, Judith – assumeix la gestió formal. Tanmateix, el nucli familiar roman, i les decisions apunten a professionalitzar el negoci sense comprometre els seus valors històrics.

Entre la visibilitat pública i l'estratègia empresarial

Tot i que s'especula en part de la premsa rosa sobre retrobaments entre Guardiola i Cristina —per reunions a la botiga i coincidències a Barcelona—, fonts fiables apunten que la separació segueix el seu curs, gestionada amb discreció i cordialitat pel bé de la seva família. En aquest marc personal, la transformació de Serra Claret es presenta com una iniciativa independent, centrada en el negoci i amb projecció de continuïtat.

Des de l'òptica del mercat, la reconstitució societària dona estabilitat. En un sector com el del retail de moda, l'estratègia corporativa i l'escut jurídic protegeixen, però també permeten oportunitats més ambicioses.

Equilibri perfecte entre l'herència familiar i el futur empresarial

La transformació de Crisuco SCP en Serra Claret SL marca un abans i un després en la trajectòria d'aquesta firma centenària. Amb una gestió actualitzada i més sòlida, el negoci combina tradició i modernitat. Malgrat el focus mediàtic sobre Cristina Serra i el seu entorn familiar, aquesta reestructuració transmet un missatge clar: la moda i la gestió poden evolucionar sense perdre arrels. La decisió adopta un format empresarial més professional que podria preparar el camí per a noves fases de creixement, mantenint present un segell històric i personal.