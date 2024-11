L'espectacular disfressa de Halloween de Rosalia que voldràs posar-te el proper any

Halloween és una de les festivitats més esperades de l'any, especialment per a les celebritats, que aprofiten aquesta oportunitat per lluir disfresses úniques i trencadores. Amb la creativitat i l'accés a recursos que molts tenen aquesta festivitat es converteix en una passarel·la de propostes innovadores que ràpidament causen sensació en xarxes socials. Cada any, estrelles de la música, el cinema i la televisió sorprenen amb els seus looks.

I no és estrany que aquestes disfresses es tornin virals, inspirant els seus seguidors i marcant tendència per al proper Halloween. Aquest any, Rosalía, la reconeguda cantant catalana, ha tornat a deixar els seus seguidors sense paraules amb la seva elecció de disfressa. Aprofitant l'ocasió, ha volgut fer una picada d'ullet a la portada de l'àlbum "Imaginal Disk" de Magdalena Bay.

Mostrant una versió original i una mica macabra que ràpidament s'ha convertit en tema de conversa a les xarxes. El seu look ha estat tan comentat que molts ja estan pensant a imitar-lo el proper any. Vegem els detalls d'aquesta disfressa que ha causat furor.

Rosalía i el seu original homenatge a Magdalena Bay

Per Halloween, Rosalía va decidir retre homenatge al duo de pop alternatiu Magdalena Bay, recreant la portada del seu àlbum 'Imaginal Disk'. La cantant no es va limitar a copiar el look, sinó que va portar la idea a un altre nivell, afegint-hi un toc sinistre i sorprenent. Que encaixava perfectament amb l'atmosfera de la festivitat.

A la imatge, Rosalía apareix amb un disc incrustat al front, del qual sembla emanar una reguera de sang, simulant una ferida. Aquest detall tan impactant com creatiu aporta un element de sorpresa que atrapa l'atenció de qui el veu. I li dóna un aire més fosc i propi de l'estil de Halloween.

A més, Rosalía va compartir fotos i vídeos a les seves xarxes socials on posava amb el look complet, mostrant diferents angles i detalls. Les reaccions dels seus seguidors no es van fer esperar, i en poc temps, les seves publicacions es van omplir de comentaris elogiant la seva creativitat i valentia per portar una disfressa tan trencadora. Amb aquest homenatge, la cantant demostra, una vegada més, que no té por d'experimentar i de sortir dels convencionalismes.

| @rosalia.vt

La reacció a xarxes i la tendència que marca Rosalía

Les xarxes socials es van incendiar ràpidament amb les fotos de la disfressa de Rosalía. Milers d'usuaris van comentar i van compartir les imatges, destacant l'enginy de l'artista per reinterpretar la portada d''Imaginal Disk'.

I la seva audàcia per portar un look que combina la delicadesa de l'estètica de l?àlbum original amb un toc més tètric. Alguns fans fins i tot van assenyalar que aquesta disfressa es va convertir en una de les més icòniques d'aquest Halloween, col·locant-la al centre de la conversa en plataformes com Twitter i Instagram.

Aquesta disfressa també ha servit perquè molts descobreixin el treball de Magdalena Bay, generant interès en la seva música i en el seu àlbum 'Imaginal Disk'. No és estrany que les celebritats utilitzin les seves disfresses per fer referència a altres figures artístiques, però Rosalía ha aconseguit anar més enllà.

No només homenatjant la banda, sinó generant una conversa al voltant de la seva estètica i contingut. La cantant sembla haver marcat una nova tendència de disfresses inspirades en caràtules de discos o altres elements de la cultura pop.