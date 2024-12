Gir de 180 graus en la vida de Cristiano Ronaldo per l'exigència de Georgina

En els últims mesos, Cristiano Ronaldo ha protagonitzat més titulars a la premsa rosa que a l'esportiva. La seva relació amb Georgina Rodríguez, la seva parella des de 2016, es troba sota constant escrutini, i els rumors sobre possibles problemes personals no han deixat de créixer. En aquesta ocasió, de nou, el focus no està en els gols ni en els rècords del portuguès, sinó en una decisió que podria canviar dràsticament la seva vida professional i personal.

Segons la periodista Anna Gurgui, Georgina Rodríguez hauria sol·licitat a Cristiano Ronaldo abandonar l'Aràbia Saudita i tornar a Europa, específicament a Portugal. Aquesta petició, aparentment senzilla, s'enfronta a un obstacle major: el contracte multimilionari de Ronaldo amb l'Al Nassr. El davanter té signat un compromís fins al 2030, amb un sou total de 500 milions d'euros. Durant aquest període, exercirà com a jugador fins al 2025 i, posteriorment, com a conseller del club. Aquest contracte el converteix en el futbolista millor pagat de la història, cosa que complica qualsevol decisió d'abandonar Orient Mitjà abans d'hora.

El motiu principal darrere de la sol·licitud de Georgina seria la dificultat de compaginar la seva vida laboral i familiar a l'Aràbia Saudita. La influencer i empresària, la carrera de la qual es desenvolupa principalment a Europa, estaria trobant limitacions per gestionar els seus compromisos professionals des d'Orient Mitjà. Georgina ha consolidat la seva presència com a model i figura pública en països com Espanya, Itàlia i Portugal, cosa que requereix constants desplaçaments que resulten més complexos des de Riad.

Les empreses de Georgina i Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez ha demostrat ser molt més que la parella de Cristiano Ronaldo. Recentment, va fer un gir estratègic en la seva carrera empresarial en desvincular-se d'Insparya Medical Hair Clinic SL, la clínica de trasplantaments capil·lars que compartia amb Ronaldo. Aquest projecte, un dels més exitosos del futbolista en l'àmbit empresarial, va marcar una etapa important en la trajectòria de la model. No obstant això, Georgina va decidir centrar-se en nous horitzons, fundant Bellalisa SL, una empresa dedicada a la promoció immobiliària.

Aquest moviment cap al sector immobiliari representa una clara aposta per diversificar els seus ingressos i explorar projectes independents. En aquesta nova aventura empresarial, Georgina ha comptat amb la col·laboració del seu representant, Ramon Jordana Sánchez, deixant fora a Cristiano Ronaldo. Aquest canvi reforça la seva imatge com una emprenedora autònoma i capaç de prendre decisions allunyades de l'ombra de la seva parella.

Per la seva banda, Cristiano Ronaldo també ha construït un imperi empresarial que va més enllà del futbol. A més de la seva col·laboració amb Insparya, posseeix línies de roba i calçat, gimnasos sota la marca CR7 Fitness, i hotels en destinacions estratègiques com Madrid i Lisboa. Aquests projectes li han permès diversificar el seu patrimoni i consolidar la seva influència com a empresari.

El final de la seva etapa a l'Aràbia Saudita?

La decisió de Georgina Rodríguez de voler tornar a Europa podria ser un punt d'inflexió per a la parella. Segons les mateixes informacions, a la model no li resulta senzill criar els seus cinc fills a Orient Mitjà, un entorn cultural molt diferent de l'europeu. A més, els seus compromisos professionals, que inclouen contractes publicitaris i aparicions en esdeveniments internacionals, compliquen encara més el seu dia a dia.

Cristiano Ronaldo, per la seva banda, podria trobar-se en una cruïlla entre complir amb el seu contracte i satisfer les demandes de la seva parella. Encara que el futbolista sembla estar gaudint de la seva etapa a l'Aràbia Saudita, on continua sent una figura clau dins i fora del camp, els rumors sobre tensions amb Georgina no deixen de guanyar força.

Així doncs, la possibilitat que Cristiano Ronaldo torni a Portugal no sembla realista a curt termini, donada la magnitud del seu contracte. No obstant això, la influència de Georgina Rodríguez en les decisions del futbolista podria ser determinant. De moment, l'únic clar és que tots dos estan explorant formes de gestionar les seves prioritats personals i professionals.