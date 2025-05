La frase clau de Pilar Eyre sobre Felip VI i Letícia Ortiz: ‘El matrimoni...'

La periodista i escriptora Pilar Eyre ha tornat a sacsejar els fonaments de la Casa Reial espanyola amb una declaració que no deixa lloc a dubtes: "El matrimoni de Felip i Letícia és una entesa. Cadascú fa la seva vida".

Aquestes paraules, pronunciades durant una entrevista a El Nacional, han revifat els rumors sobre la suposada separació emocional dels monarques, els quals, segons Eyre, mantenen una relació basada en la conveniència institucional més que en l'afecte conjugal.

Més d'una dècada sense relació real

Pilar Eyre, reconeguda pel seu profund coneixement de la monarquia espanyola i autora de diverses biografies sobre els Borbons, ha assenyalat que la relació entre el rei Felip VI i la reina Letícia ha evolucionat cap a una convivència merament professional. Segons la periodista, des de fa més d'una dècada, la parella hauria decidit portar vides privades separades, mantenint la imatge d'unitat únicament en actes oficials per preservar l'estabilitat de la institució.

| YouTube: Europa Press

Aquest acord tàcit hauria sorgit després d'una profunda crisi matrimonial el 2012, coincidint amb els escàndols que van envoltar el rei emèrit Joan Carles I i el cas Nóos. En aquest context, un divorci real hauria estat percebut com un cop devastador per a la monarquia, per la qual cosa Felip i Letícia haurien optat per seguir l'exemple dels emèrits: cessar la convivència i presentar-se units en públic.

La Casa Reial guarda silenci

La Casa Reial no ha emès comentaris oficials respecte a les afirmacions d'Eyre. No obstant això, la periodista ha reiterat en múltiples ocasions que la seva informació prové de fonts properes a la Zarzuela i de la seva pròpia observació de l'evolució de la parella reial.

Eyre també ha destacat que, malgrat les aparences, Felip i Letícia ja no comparteixen residència ni activitats privades, limitant-se a complir amb els seus deures institucionals de manera conjunta.

| TV3

Aquestes revelacions han generat diverses reaccions en l'opinió pública i en els mitjans de comunicació. Alguns analistes consideren que la decisió de mantenir una façana d'unitat és comprensible donades les responsabilitats que comporta la prefectura de l'Estat. Altres, en canvi, critiquen la falta de transparència i la perpetuació d'una imatge que no es correspon amb la realitat.

En qualsevol cas, les declaracions de Pilar Eyre han tornat a posar al centre del debat la vida privada dels monarques i la tensió entre les exigències de la institució i les realitats personals de qui la representen. A mesura que la princesa Leonor es prepara per assumir un paper més destacat en la vida pública, l'estabilitat i la imatge de la família reial continuaran sent objecte d'escrutini i anàlisi.