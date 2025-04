Dol per la mort d'un ídol de masses dels 80 i els 90

El món de l'espectacle es vesteix de dol després de la mort de Val Kilmer, el carismàtic actor que va conquerir Hollywood en les dècades dels 80 i 90 amb interpretacions inoblidables. La seva partida deixa un buit en la indústria cinematogràfica i en el cor dels seus seguidors, qui sempre el recordaran pel seu talent i versatilitat a la gran pantalla.

Val Kilmer va morir dimarts passat a Los Angeles als 65 anys a causa d'una pneumònia, segons va informar la seva filla, Mercedes Kilmer. L'actor havia enfrontat prèviament una dura batalla contra el càncer de gola, diagnosticat el 2014, del qual va aconseguir recuperar-se després d'un extens tractament.

| Google Imagenes

Nascut a Los Angeles el 1959, Kilmer va iniciar la seva carrera a Hollywood amb la pel·lícula paròdica 'Top Secret!' el 1984, on va demostrar la seva capacitat per a la comèdia i el cant. No obstant això, va ser el seu paper com a Tom 'Iceman' Kazansky a 'Top Gun' (1986) al costat de Tom Cruise el que el va catapultar a la fama internacional. La seva interpretació del pilot rival de Cruise el va consolidar com un dels actors més destacats de la seva generació.

El 1991, Kilmer es va ficar en la pell de Jim Morrison a 'The Doors', dirigida per Oliver Stone, oferint una actuació magistral que va ser aclamada per la crítica i el públic. Quatre anys després, el 1995, va assumir l'icònic paper de Bruce Wayne a 'Batman Forever', dirigida per Joel Schumacher, convertint-se en el rostre del Cavaller Fosc per a una nova generació d'espectadors.

Al llarg de la seva carrera, Kilmer va participar en una varietat de gèneres cinematogràfics, des de la fantasia èpica 'Willow' (1988), on va conèixer la seva futura esposa Joanne Whalley, fins al thriller criminal 'Heat' (1995), compartint escenes amb llegendes com Al Pacino i Robert De Niro. La seva versatilitat i compromís amb cada personatge el van fer destacar en la indústria.

Declaracions oficials i reaccions

La notícia de la seva mort ha generat una onada de reaccions a Hollywood i entre els seus seguidors. Tom Cruise, el seu company a 'Top Gun', va expressar el seu pesar a les xarxes socials, recordant Kilmer com "un talent únic i un amic estimat". Altres col·legues de la indústria també han compartit missatges de condol i records entranyables de l'actor. La Opinió

Mercedes Kilmer, la seva filla, va sol·licitar privacitat per a la família en aquests moments difícils, agraint les mostres d'afecte i suport rebudes. Va recordar el seu pare com "un home apassionat pel seu art i un pare amorós que sempre ens va inspirar a seguir els nostres somnis".

Val Kilmer deixa un llegat inesborrable en el cinema, amb interpretacions que seguiran sent referents per a futures generacions. La seva passió i dedicació a l'art de l'actuació perduraran en la memòria de qui van gaudir del seu treball i el van admirar tant a la pantalla com fora d'ella.