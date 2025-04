Una dermatòloga enfonsa Felip VI: 'Encara no...'

Les aparicions públiques de Felip VI solen acaparar titulars per raons polítiques o institucionals, però aquesta vegada l'atenció l'ha capturat quelcom molt més terrenal: una cridanera cremada solar al seu rostre durant una conferència recent. El monarca sorprenia a tothom amb mitja cara notablement enrogida, despertant curiositat i comentaris a les xarxes socials, però sobretot, l'atenció mèdica dels experts en dermatologia.

Què ha passat?

El succés va tenir lloc durant una conferència en la qual Felip VI va aparèixer visiblement afectat per una cremada solar al seu rostre. Segons explicava la reconeguda dermatòloga Anna López, de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la cremada era clarament "evitable", ja que, segons l'experta, el problema rau en què "encara no som conscients de com de potent és el sol durant aquestes dates". Aquesta aparent negligència del rei davant els riscos d'exposició solar, en plena primavera, va obrir ràpidament el debat públic sobre la importància de la protecció solar.

La dermatòloga va emfatitzar en la necessitat d'utilitzar filtre solar tot l'any, especialment en activitats a l'aire lliure com el ciclisme, córrer o esquiar. "El sol de primavera és enganyosament fort, i és habitual que ens relaxem pensant que no és necessari protegir-nos tant com a l'estiu", va explicar López, advertint sobre el risc de lesions que podrien tenir conseqüències greus a llarg termini.

Declaracions oficials i reaccions

Anna López va detallar durant la seva intervenció a televisió que la cremada observada en Felip VI és de primer grau, la qual cosa implica que, si bé no és perillosa en si mateixa, sí que denota una clara imprudència. L'experta va remarcar la importància que aquestes situacions es poden prevenir fàcilment amb l'ús adequat de protecció solar, i va recalcar que cada cremada solar pot provocar mutacions en l'ADN de la pell, augmentant a llarg termini el risc de lesions malignes que podrien necessitar tractaments més invasius, fins i tot cirurgia.

Les xarxes socials van reaccionar ràpidament a l'incident, destacant principalment la ironia que una figura pública tan rellevant no prengués les precaucions bàsiques per evitar aquesta incomoditat. Molts usuaris van aprofitar per conscienciar sobre la protecció solar, mentre que altres van optar per criticar directament la falta de cura personal del monarca.

La dermatòloga va explicar a més que la cremada de Felip VI, encara que superficial, probablement li deixarà una pigmentació més marcada a la pell. Això significa que la cremada solar no només ha tingut un impacte immediat, sinó que també deixarà rastre visible durant un temps prolongat, testimoni evident de la seva exposició solar sense protecció adequada.