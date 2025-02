La futbolista del Barça Femení que es casa

per Pol Nadal

Els futbolistes i les futbolistes del Barça no només són notícia per la seva excel·lent qualitat jugant a futbol. En moltes ocasions, els mitjans de comunicació estan atents als seus moviments extraesportius, com les seves relacions, els seus viatges i el seu oci. Ara hem sabut que una jugadora del Barça femení es casarà. Així ho ha fet saber a través de les seves xarxes socials.

Estem parlant de Fridolina Rölfo, una davantera sueca que està deixant empremta per la seva determinació al camp i el seu enorme talent. La jugadora va sorprendre els seus seguidors amb una publicació que transmetia alegria i emoció. Per les seves paraules a les xarxes socials, molts intuïen que venia un anunci important. I efectivament, el pas decisiu en la seva vida personal ja és públic.

| YouTube, KVAS-VECTOR, XCatalunya

Fa poc va confirmar el seu compromís amb Simon Skott, la seva parella. La història es remunta a fa un any a Bali, on tots dos gaudien de la tranquil·litat en una vila quan, segons la mateixa Fridolina, “es va fer una pregunta important, i hi va haver resposta”. Aquell “definite yes!” (un “sí” rotund) la va empènyer a immortalitzar aquest moment irrepetible en unes fotografies preses a Barcelona.

Les mostres d'afecte no van trigar a arribar. Diverses de les seves companyes del Barça, incloses Ingrid Engen, Kika i Jana van celebrar la notícia en els comentaris de la publicació, mostrant la seva admiració i la seva alegria. Una de les que més expectació va generar va ser Aitana Bonmatí, qui, malgrat l'estreta relació que mantenen al vestidor, no es va pronunciar de forma pública, almenys en aquell moment.

Una jugadora amb molt de gol

Des de la perspectiva professional, Fridolina ha acumulat triomfs en la seva carrera que la converteixen en una de les grans figures blaugranes. La seva capacitat golejadora i el seu caràcter determinant en els moments clau han fet que l'afició la respecti i l'admiri. A més, la seva experiència en clubs de renom li ha donat l'estabilitat necessària per brillar en l'equip de Pere Romeu i aportar gols i assistències decisives.

La davantera sueca desborda il·lusió. Amb un calendari ple de compromisos esportius, la nova etapa personal es preveu igual d'emocionant. Encara que no ha brindat detalls precisos de la data o el lloc exacte del casament, s'entén que la celebració es durà a terme al llarg dels pròxims mesos, en un forat que Fridolina Rölfo trobi en l'atapeïda agenda del Barça.

| FC Barcelona, Víctor Salgado - FC Barcelona

En la publicació, ella va voler mostrar el seu agraïment per la vida en comú que emprendrà amb el seu futur marit. Les seves seguidores han trobat en aquestes imatges la confirmació d'un rumor que feia algun temps que circulava a les xarxes: la felicitat de Rölfo i Skott és enorme i volen compartir la seva aventura amb tot el món.