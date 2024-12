Gessamí Caramés t'ensenya a fer la recepta fàcil amb la qual triomfaràs aquest Nadal

Nadal ja és a tocar i amb ell arriben els grans àpats en família. És el moment de sorprendre els convidats amb plats deliciosos i cridaners. Pensar en el menú nadalenc pot resultar complicat, però no té per què ser-ho. La cuinera Gessamí Caramés ha compartit una recepta que no només és fàcil de fer, sinó també espectacular per a qualsevol taula festiva. En un vídeo per a 3Cat, Gessamí explica com preparar una corona d'estrelles amb sobrassada i pasta de full.

La proposta de Caramés destaca per ser senzilla i ràpida, cosa que la converteix en l'opció ideal per triomfar a Nadal sense passar hores a la cuina. Segons explica la cuinera en el vídeo, l'ingredient principal és una bona sobrassada, un producte tradicional que aporta sabor i originalitat al plat. El resultat final és una corona cruixent, daurada i perfecta per compartir amb els comensals.

Per començar amb aquesta recepta, només necessites dues làmines de pasta de full i sobrassada. Gessamí recomana estendre bé la sobrassada sobre la primera làmina. "L'agafem i l'anem expandint per tota la massa", detalla en el vídeo, assegurant-se que l'ingredient principal quedi ben repartit. Un cop estesa, col·loca a sobre la segona làmina de pasta de full i pressiona-la lleugerament amb les mans per segellar ambdues capes.

El següent pas és el més divertit: tallar les estrelles. Per a això, Gessamí utilitza un tallapastes en forma d'estrella. "Quantes més estrelles fem, més gran ens quedarà la corona", afirma. És important anar col·locant les estrelles en forma de cercle, de manera que cada peça quedi lleugerament solapada amb l'anterior. D'aquesta manera es va formant la característica corona que tant sorprèn visualment.

Els tocs especials, fonamentals

Quan la corona està completa, arriba el moment de donar-li brillantor. La cuinera recomana pintar les estrelles amb ou batut, ja que, segons les seves paraules, "és la pintura més brillant que tenim". Aquest toc no només li dóna un aspecte daurat i apetitós, sinó que també ajuda a que la pasta de full es mantingui cruixent després de l'enfornat.

Abans d'introduir la corona al forn, Gessamí Caramés afegeix l'últim ingredient clau: formatge ratllat. "L'últim que ens queda per a que sigui súper saborós és posar-li formatge ratllat per sobre", explica la cuinera. El formatge aportarà un extra de sabor i un toc gratinat que encantarà als convidats.

L'enfornat és senzill i ràpid. La corona es cuina al forn a 200 graus durant 15 minuts. Un cop llesta, el resultat és una autèntica obra d'art culinària: una corona cruixent, brillant i plena de sabor. Gessamí no dubta a mostrar el seu entusiasme amb la recepta, exclamant al final del vídeo: "No em digueu que no és una passada".

La recepta proposada per Gessamí Caramés és un clar exemple de com el simple pot ser espectacular. Amb ingredients bàsics i un procés fàcil, aquesta corona d'estrelles és perfecta per a qualsevol taula nadalenca. A més, la seva presentació en forma de corona la converteix en una opció molt decorativa, ideal per a ocasions especials com aquestes dates.