Confirmat: Xavier Grasset i Llucià Ferrer, a l'alça a TV3

La televisió pública catalana fa unes últimes setmanes que està en alça gràcies als diferents programes que cobreixen la majoria de franges del dia. Tant a l'horari de matí, com el de tarda i nit, TV3 ha aconseguit crear una programació molt atractiva amb diversos espais del gust dels diferents espectadors catalans.

Dins la demanda que ofereix el canal podem trobar continguts per a tots els gustos. Des de programes més tradicionals i informatius fins a nous espais que aposten per uns formats nous. A més, TV3 ha sabut adaptar-se a les noves generacions i ha creat plataformes digitals per captar l'audiència més jove.

A més, la cadena catalana es caracteritza per tenir diferents cares molt reconeixibles al panorama català que ajuden a propulsar diferents programes.

Els dos presentadors que estan enhorabona

Un és Xavier Grasset, qui després del seu pas pel canal 3/24, lidera les tardes de TV3 amb el seu magazín informatiu 'La Selva'. Seguit de l''Atrapa'm si pots' de Llucià Ferrer, qui fa diverses setmanes que té grans números.

Ara, aquests dos presentadors han tornat a reafirmar el gust del públic cap a ells, i no és la primera vegada que hem de parlar sobre els grans números d'audiència. Tant Grasset com Ferrer van de bracet amb els seus programes, i moltes vegades comparteixen audiències per la seva proximitat horària. Així doncs, l'èxit de tots dos es va tornar a veure reflectit ahir.

El programa de concursos 'Atrapa'm si pots', liderat pel carismàtic Llucià Ferrer, continua aconseguint èxits a la franja de tarda de TV3. Segons les dades compartides recentment, l'espai va aconseguir un notable 15,9% de quota de pantalla, amb una audiència de 200.000 espectadors.

Aquestes xifres consoliden la seva posició com a un dels favorits de la televisió catalana. Especialment entre el públic més gran de 64 anys, on es registra un lideratge indiscutible amb un 21,8% de share. A més, la fidelitat del programa arriba al 54,1%, destacant la seva capacitat d'enganxar la seva audiència.

D'altra banda, el serial 'La Selva' també mostra un exercici sòlid a la mateixa franja horària, amb un 11,7% de quota i 131.000 espectadors. Tots dos programes reforcen l'èxit de TV3 en la seva aposta per continguts de proximitat que connecten amb diversos públics.

El creixement constant d''Atrapa'm si pots' reflecteix l'interès dels espectadors per formats que combinen entreteniment i cultura general. Llucià, amb el seu humor i proximitat, continua sent un pilar clau en aquest èxit, reafirmant la rellevància del canal públic català al panorama televisiu.

A més, sembla que el de Manlleu no para de rebre grans notícies, ja que fa uns dies va aconseguir el rècord d'aquesta temporada. Va tenir en total 253.000 espectadors i una fabulosa quota de pantalla del 18,2%.