Francesc Mauri publica les primeres imatges de la DANA a Barcelona: Molt de compte

per Sergi Guillén

Barcelona ha estat testimoni d'una tempesta intensa aquest dimarts 12 de novembre.Francesc Mauri, el més que conegut meteoròleg de TV3, ha compartit en xarxes socials imatges que mostren la virulència de la DANA (Depressió Aïllada a Nivells Alts) a la ciutat.

Les imatges reflecteixen les conseqüències d'aquesta greu tempesta, amb precipitacions intenses i fortes ràfegues de vent que han afectat principalment a la Gran Via, a la zona d'Urgell. La caiguda de calamarsa també ha estat notable, cobrint alguns carrers i complicant la circulació.

Aquest fenomen atmosfèric, que sol presentar-se a la tardor, ha portat Meteocat a emetre avisos de risc per a diverses zones de Catalunya. Segons el segon tuit publicat per Meteocat, l'avís abraça des de les 13.00 fins a la 01.00 de la matinada. A Barcelona, la situació ha estat especialment intensa, amb pluges que podrien superar els 20 mm en només 30 minuts.

| TV3

Avís de risc meteorològic a Catalunya

L'avís meteorològic emès per Meteocat classifica el risc en un nivell 2 de 6, un senyal de precaució important. Les autoritats han recomanat als ciutadans evitar desplaçaments innecessaris i prendre precaucions a causa de la possibilitat de pluges intenses. Segons la gràfica compartida, les zones en groc, com ara Barcelona, són les més afectades, mentre que altres àrees de Catalunya també presenten riscos moderats.

La previsió indica que aquesta situació d'inestabilitat es prolongarà fins dimecres a la matinada. Al llarg de la tarda, els habitants de Barcelona han presenciat escenes inusuals, com ara carrers inundats i vehicles coberts de calamarsa.

Imatges que evidencien el poder de la natura

Les imatges compartides tant per Francesc Mauri com per El Refugi de la Méteo han causat un gran impacte a les xarxes socials. Els vídeos mostren la magnitud de la tempesta a punts emblemàtics de la ciutat.

Com la Gran Via, on la pluja ha transformat els carrers de la ciutat en autèntics rius urbans. Aquests tipus de fenòmens meteorològics, encara que habituals en aquesta època de l'any, sempre generen sorpresa i inquietud entre la població catalana.

L'equip de Meteocat segueix monitoritzant la situació i actualitzant la informació a temps real. Les autoritats han subratllat la importància de mantenir-se informats i seguir les indicacions dels serveis d'emergència.

Recomanacions per als propers dies

Davant les condicions meteorològiques adverses, els serveis d'emergència recomanen evitar activitats a l'aire lliure. I, en la mesura que sigui possible, romandre en llocs segurs on aquest temporal no ens pugui afectar.

La situació meteorològica podria causar interrupcions en el trànsit i problemes al transport públic. Les autoritats de Barcelona i altres localitats afectades treballen per minimitzar l'impacte de la tempesta i garantir la seguretat de tots els ciutadans.